Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Miles celebran la salida del sol en Stonehenge durante el solsticio de invierno

Se trata del día más corto del año, con el periodo de las noches más largas en el hemisferio norte, debido a la rotación del planeta

21 de diciembre de 2025 - 9:08 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
People take part in the winter solstice celebrations during sunrise at the Stonehenge prehistoric monument on Salisbury Plain in Wiltshire, England, Sunday, Dec. 21, 2025. (Andrew Matthew/PA via AP) (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

LONDRES - Miles de personas vitorearon y bailaron alrededor de Stonehenge al amanecer sobre el círculo de piedras prehistórico este domingo, cuando marcó el Solsticio de Invierno.

La multitud, muchos disfrazados, se había reunido antes del amanecer, esperando pacientemente en el oscuro y frío campo del suroeste de Inglaterra.

Algunos cantaban y tocaban tambores, mientras que otros se tomaban un tiempo para reflexionar entre los enormes pilares de piedra.

Muchos peregrinan al círculo de piedras cada verano e invierno y lo consideran una experiencia espiritual. El antiguo monumento, erigido hace entre 5,000 y 3,500 años, se construyó para alinearse con el movimiento del sol en los solsticios, fechas clave en el calendario de los antiguos agricultores.

El domingo es el día más corto del año al norte de la Línea del Ecuador, donde el solsticio marca el inicio del invierno astronómico.

Ocurre lo contrario en el Hemisferio Sur del planeta Tierra, donde es el día más largo del año y comienza el verano.

El solsticio de invierno es cuando el Sol describe su arco más corto y bajo, pero muchos lo celebran como un momento de renovación porque después del domingo, el Sol comienza a ascender nuevamente y los días se harán un poco más largos cada día hasta finales de junio.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
