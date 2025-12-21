Miles celebran la salida del sol en Stonehenge durante el solsticio de invierno

LONDRES - Miles de personas vitorearon y bailaron alrededor de Stonehenge al amanecer sobre el círculo de piedras prehistórico este domingo, cuando marcó el Solsticio de Invierno.

La multitud, muchos disfrazados, se había reunido antes del amanecer, esperando pacientemente en el oscuro y frío campo del suroeste de Inglaterra.

Algunos cantaban y tocaban tambores, mientras que otros se tomaban un tiempo para reflexionar entre los enormes pilares de piedra.

Muchos peregrinan al círculo de piedras cada verano e invierno y lo consideran una experiencia espiritual. El antiguo monumento, erigido hace entre 5,000 y 3,500 años, se construyó para alinearse con el movimiento del sol en los solsticios, fechas clave en el calendario de los antiguos agricultores.

El domingo es el día más corto del año al norte de la Línea del Ecuador, donde el solsticio marca el inicio del invierno astronómico.

Ocurre lo contrario en el Hemisferio Sur del planeta Tierra, donde es el día más largo del año y comienza el verano.