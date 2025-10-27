Opinión
27 de octubre de 2025
77°ligeramente nublado
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Ministro de Defensa venezolano dice que Estados Unidos busca “un incidente para justificar agresión”

El funcionario aseguró que los ejercicios militares en Trinidad y Tobago atentan contra la paz en la región

27 de octubre de 2025 - 10:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El pasado viernes, Padrino López aseguró que su país sigue preparándose ante un despliegue militar que se acerca “cada día más” a las costas venezolanas, luego de que el Pentágono anunciara el envío del portaaviones USS Gerald Ford, el mayor de la flota estadounidense, al Caribe, donde Washington asegura que combate el narcotráfico. (Robert Taylor)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El titular de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, acusó este domingo a Estados Unidos de buscar “un incidente para justificar una agresión militar” contra el país, al ratificar la denuncia del Ejecutivo chavista sobre la planificación de un “ataque de falsa bandera”, en medio de la tensión con la nación norteamericana por su despliegue naval en el mar Caribe.

“La guerra siempre va precedida de la desinformación, la manipulación y la mentira. Por ello, el Gobierno de los Estados Unidos busca un incidente para justificar una agresión militar contra nuestra nación, ya que el relato del narcotráfico se les agotó”, dijo el ministro en Instagram.

Para el funcionario, se trata de un “acto provocador de cara a los ejercicios militares del Comando Sur (Estados Unidos) en Trinidad y Tobago que -advirtió- atentan contra la paz en la región”, por lo que aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) “permanece vigilante y alerta para defender la soberanía de Venezuela”.

Un buque de guerra estadounidense lanzamisiles llegó el domingo a Trinidad y Tobago, un pequeño archipiélago situado frente a Venezuela, mientras el presidente estadounidense Donald Trump intensifica su presión sobre su homólogo venezolano Nicolás Maduro.El barco era visible el domingo por la mañana frente a Puerto España.La movilización militar estadounidense ha dejado hasta ahora 43 muertos en diez bombardeos a presuntas lanchas con drogas en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, según un recuento de la AFP basado en cifras proporcionadas por el gobierno estadounidense.
1 / 8 | En imágenes: buque de guerra estadounidense llega a Trinidad y Tobago. Un buque de guerra estadounidense lanzamisiles llegó el domingo a Trinidad y Tobago, un pequeño archipiélago situado frente a Venezuela, mientras el presidente estadounidense Donald Trump intensifica su presión sobre su homólogo venezolano Nicolás Maduro. - MARTIN BERNETTI

Este domingo, el destructor USS Gravely, de la Armada estadounidense, arribó a Trinidad y Tobago para llevar a cabo ejercicios militares durante varios días, tras lo que se espera la llegada de la Unidad Expedicionaria 22 del Cuerpo de Infantería de Marina al país insular, ubicado muy cerca de Venezuela.

Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva venezolana, Delcy Rodríguez, alertó de “la peligrosa realización de ‘ejercicios militares’ por parte del Gobierno de Trinidad y Tobago entre el 26 y 30 del presente mes, bajo coordinación, financiamiento y control del Comando Sur” de Estados Unidos.

Además, informó de la detención de “un grupo mercenario con información directa” de la CIA, con lo que, aseguró, se pudo “determinar que está en curso un ataque de falsa bandera desde aguas limítrofes con Trinidad y Tobago o desde el propio territorio trinitense o venezolano”, y que tiene el objetivo, advirtió, de generar “un enfrentamiento militar”.

Por tanto, consideró que no se trata de ejercicios defensivos, sino -sostuvo- de “una operación colonial de agresión militar que busca convertir al Caribe en un espacio para la violencia letal y el dominio imperial estadounidense”.

Rodríguez dijo que la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, “ha renunciado a la soberanía de Trinidad y Tobago para actuar como colonia militar subordinada a los intereses hegemónicos estadounidenses”.

El pasado viernes, Padrino López aseguró que su país sigue preparándose ante un despliegue militar que se acerca “cada día más” a las costas venezolanas, luego de que el Pentágono anunciara el envío del portaaviones USS Gerald Ford, el mayor de la flota estadounidense, al Caribe, donde Washington asegura que combate el narcotráfico.

