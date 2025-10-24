Opinión
Feriados
24 de octubre de 2025
Mucho más que decoración: para qué sirve colgar discos compactos en el balcón

Se trata de una práctica que se populariza cada vez más y tiene un objetivo muy claro

24 de octubre de 2025 - 5:59 PM

En muchas ciudades es cada vez más común ver balcones adornados con discos compactos (CD) que cuelgan y giran con el vaivén del viento. (La Nación Argentina / GDA)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

En muchas ciudades es cada vez más común ver balcones adornados con discos compactos (CD) que cuelgan y giran con el vaivén del viento.

Aunque a primera vista parezcan una ocurrencia estética o una forma improvisada de reciclaje, detrás de esta práctica hay una lógica funcional que responde a una necesidad concreta: mantener alejadas a las aves, en particular a las palomas, que suelen invadir balcones, terrazas y cornisas en busca de alimento o refugio.

Y es que la superficie reflectante de los CDs actúa como un mecanismo disuasorio.

Cuando los rayos del sol se reflejan sobre ellos, se generan destellos de luz que cambian constantemente con el movimiento del viento. Estos reflejos imprevisibles resultan molestos para las aves, que perciben el entorno como inseguro y optan por no posarse ni anidar en esos espacios. Es una forma de prevención visual que aprovecha la luz solar para crear una barrera dinámica y no invasiva.

Este método ha ganado popularidad por varias razones:

Económico - no requiere comprar dispositivos especializados ni recurrir a productos químicos. Basta con reutilizar CD’s que ya no tienen uso en la era digital, lo que además promueve el reciclaje doméstico.

Fácil de implementar - no se necesita experiencia en bricolaje ni herramientas complejas. Con un hilo resistente —preferentemente de nailon o tipo pescador— se puede colgar cada disco desde la barandilla o el techo del balcón. Colocar varios CDs a distintas alturas y orientaciones mejora la eficacia, ya que multiplica los reflejos y dificulta que las aves se acostumbren al patrón visual.

En muchas ciudades es cada vez más común ver balcones adornados con discos compactos (CD) que cuelgan y giran con el vaivén del viento.
En muchas ciudades es cada vez más común ver balcones adornados con discos compactos (CD) que cuelgan y giran con el vaivén del viento. (La Nación Argentina / GDA)

Pero más allá de la incomodidad que generan los reflejos, el objetivo principal es sanitario.

Las palomas, aunque forman parte del paisaje urbano, son portadoras de bacterias y enfermedades que pueden afectar a los humanos. Sus excrementos no solo ensucian balcones y fachadas, sino que también son corrosivos y pueden dañar estructuras.

Además, la acumulación de plumas, restos de nidos y suciedad representa un riesgo para la salud pública, especialmente en edificios con alta densidad de población. Por ello, métodos como el de los CDs se convierten en una primera línea de defensa doméstica, accesible y respetuosa con el medioambiente.

No es infalible

Si bien puede ser efectiva como medida inicial, en casos de invasión persistente debe combinarse con otras soluciones como redes, pinchos o repelentes específicos. Su ventaja radica en que no daña a los animales ni altera el entorno de forma agresiva.

Los reflejos cumplen su función sin causar sufrimiento, lo que lo convierte en un método ético y funcional.

Además, hay quienes aprovechan los CDs para proteger plantas de insectos o simplemente para darle un toque original al balcón. Aunque su uso principal sigue siendo el de espantar aves, su versatilidad permite adaptarlo a distintas necesidades domésticas.

En barrios donde las palomas se han convertido en una presencia constante, la diferencia entre tener un balcón limpio o resignarse al desorden y la suciedad puede depender de estas pequeñas soluciones.

Colgar CDs en el balcón es una práctica que combina reciclaje, prevención sanitaria y funcionalidad. Lo que parece una decoración improvisada es, en realidad, una respuesta ingeniosa a un problema cotidiano. Y aunque no reemplaza sistemas más sofisticados, sí ofrece una alternativa accesible para quienes buscan mantener su hogar limpio, seguro y libre de plagas urbanas.

