Muere a los 92 años Cuauhtémoc Cárdenas, referente histórico de la izquierda mexicana

Cuauhtémoc Cárdenas, tres veces candidato a la presidencia y una de las figuras políticas más destacadas de la historia moderna de México, falleció este miércoles a los 92 años, según informó la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Líder indiscutible de la izquierda mexicana, Cárdenas era hijo de uno de los presidentes más populares del país: el general Lázaro Cárdenas. Gozaba del respeto tanto de sus aliados como de sus detractores.

Cárdenas desempeñó un papel fundamental en la democratización de México, empezando por su primera candidatura presidencial en 1988, que terminó en una derrota considerada por muchos como consecuencia de un fraude electoral masivo.

En 1997 se convirtió en el primer alcalde de la Ciudad de México elegido por el pueblo. Cárdenas era tan firme en sus principios que, en 2014, dimitió del partido que él mismo había fundado a finales de la década de 1980, el Partido de la Revolución Democrática, porque este gobernaba el estado de Guerrero cuando desaparecieron 43 estudiantes.

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Cárdenas también se distanció de su aliado de toda la vida, Andrés Manuel López Obrador, cuando este asumió la presidencia en 2018.

“Cárdenas fue un hombre de principios firmes”, afirmó Sheinbaum en X, quien transformó la vida política de México al liderar “un movimiento democrático pacífico que canalizó el anhelo de cambio de millones de mexicanos”.

“Aquel histórico día de las elecciones, en el que debería haber sido reconocido como presidente, marcó el inicio de la transformación democrática. Su dignidad y sus convicciones republicanas siguen siendo un punto de referencia fundamental para nuestra nación”, añadió.

Cárdenas, ingeniero civil de formación, era hijo del presidente Lázaro Cárdenas, quien nacionalizó la industria petrolera en 1938 y abrió las puertas de México a los refugiados de la Guerra Civil Española.

El joven Cárdenas comenzó su carrera política en el Partido Revolucionario Institucional, más conocido como el PRI, y ocupó el cargo de senador y, posteriormente, el de gobernador del estado occidental de Michoacán. A finales de la década de 1980, comenzó a liderar una facción democrática dentro de ese partido, de la que acabó separándose por completo tras un fraude electoral.

Junto con otros políticos, fundó el PRD en 1989 y se presentó como candidato presidencial por este partido en 1994 y 2000.

Cárdenas volvió a presentarse a las elecciones presidenciales en 1994 y perdió. Sin embargo, en 1997 se convirtió en el primer alcalde electo de la Ciudad de México y, en 2000, volvió a presentarse a las elecciones presidenciales, pero fracasó por tercera vez.

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La muerte provocó una oleada de dolor, incluso entre antiguos dirigentes mexicanos de todo el espectro político.

El expresidente mexicano Vicente Fox (2000-2006) escribió que “éramos adversarios políticos, pero algo más importante nos unía: la convicción de que México merecía una democracia plena”.

López Obrador (2018-2024), predecesor y aliado de Sheinbaum, lo calificó de “pionero del movimiento democrático”.