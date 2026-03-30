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Muere estudiante de 13 años y ocho resultan heridos en un tiroteo escolar en Argentina

El agresor fue un alumno de 15 años y habría utilizado una escopeta

30 de marzo de 2026 - 12:09 PM

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El agresor fue detenido, confirmó a la AFP una fuente del ministerio de Seguridad provincial. (Archivo)
Por AFP
Agencia de noticias

Un estudiante de 13 años murió y al menos otros ocho resultaron heridos en un tiroteo este lunes, cuando un alumno de 15 años abrió fuego en una escuela en Argentina, informaron autoridades.

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El “grave episodio” que conmociona a un país desacostumbrado a los tiroteos escolares ocurrió en la escuela Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal, detalló el gobierno de la provincia de Santa Fe (centro).

El agresor fue detenido, confirmó a la AFP una fuente del ministerio de Seguridad provincial.

“Subí y cuando iba justo a bajar vieron unos alumnos que un chico salió del baño con un arma y empezaron a gritar. Y empezó a disparar por disparar al aire y todos salimos corriendo”, dijo una alumna de la escuela, identificada como Priscila, en una entrevista a la emisora local Radio Con Vos.

Jóvenes trepados en un árbol durante una reunión de Therians, en una plaza de Buenos Aires, Argentina.Un joven salta por encima de otros Therians.Los Furrys se manifiestan en función de interpretar personajes animados, mientras que los Therians explican que su identidad no se trata de un disfraz, sino de una vivencia involuntaria.
1 / 10 | Entre máscaras y naturaleza: así se expresan los Therians en Argentina. Jóvenes trepados en un árbol durante una reunión de Therians, en una plaza de Buenos Aires, Argentina. - Rodrigo Abd

Seis alumnos fueron atendidos en el hospital local con heridas superficiales causadas cuando escapaban de la escena y se encuentran fuera de peligro, detalló el texto. Otros dos estudiantes fueron derivados al Hospital Regional de Rafaela; uno de ellos inicialmente grave pero estable.

Las identidades del agresor y las víctimas aún no se dieron a conocer oficialmente.

El tiroteo ocurrió cuando los alumnos esperaban para izar la bandera como cada día antes de iniciar las clases en el colegio en esa pequeña localidad de unos 16,000 habitantes.

El arma que usó el agresor “presuntamente es una escopeta”, dijo al canal TN el secretario de gobierno de San Cristóbal, Ramiro Muñoz. Las clases fueron suspendidas y los alumnos enviados a sus hogares.

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AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
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