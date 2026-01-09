Opinión
Muere turista estadounidense en Zambia al caer por un desfiladero de las cataratas Victoria

El hombre, cuyo nombre no ha sido divulgado por las autoridades, fue visto con vida por última vez el pasado lunes

9 de enero de 2026 - 8:26 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las cataratas Victoria. (Archivo)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Harare - Un turista estadounidense ha muerto esta semana en Zambia al caer por un desfiladero de las famosas cataratas Victoria, confirmó este viernes a EFE la Policía del vecino Zimbabue, que colaboró en las labores de rescate del cuerpo.

RELACIONADAS

Un equipo conjunto de policías de Zimbabue y Zambia llevó a cabo la operación de recuperación del cadáver este miércoles, tras el avistamiento del cuerpo entre las rocas del desfiladero a última hora del martes.

“Los agentes de policía de Zimbabue y Zambia, trabajando juntos, lograron recuperar el miércoles el cuerpo de un turista estadounidense en el desfiladero de las cataratas Victoria”, declaró a EFE el portavoz de la Policía Nacional de Zimbabue, Paul Nyathi.

“Era un turista que había visitado las cataratas Victoria y estaba desaparecido desde el martes”, declaró Nyathi.

Al parecer, el turista, cuyo nombre no ha sido divulgado por las autoridades, fue visto con vida por última vez el pasado lunes.

Un hotel de las cataratas Victoria dio la alarma el martes, cuando uno de sus huéspedes, el ciudadano estadounidense en cuestión, no regresó tras cruzar el puente del célebre salto de agua hacia Zambia.

Al avistarse el cuerpo, buzos de la policía, sujetos con cuerdas, realizaron el descenso al desfiladero y colocaron el cuerpo en una camilla para sacarlo a la superficie tras un operativo de varias horas.

Las investigaciones sobre la muerte del turista continúan, según las autoridades.

Las cataratas Victoria son una cascada en el río Zambeze, ubicada en la frontera entre Zambia y Zimbabue.

Es una de las cataratas más grandes del mundo, con una anchura de 1,708 metros, y la región que la rodea posee una gran biodiversidad, tanto vegetal como animal.

Conocida localmente como “Mosi-oa-Tunya” (“El humo que truena”, en el idioma local lozi), la cascada, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1989, constituye una maravilla natural que atrae cada año a alrededor de un millón de visitantes.

