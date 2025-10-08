Mueren 15 personas tras deslizamiento de tierra en el norte de India

NUEVA DELHI - Al menos 15 personas murieron el martes por la noche después de que un enorme deslizamiento de tierra impactó contra un autobús en el estado de Himachal Pradesh, en el norte de India, informaron las autoridades locales.

El autobús circulaba por un tramo montañoso cerca del distrito de Bilaspur cuando se produjo un deslizamiento de tierra luego de varios días de lluvias torrenciales.

El autobús llevaba entre 20 y 25 pasajeros en ese momento y entre los fallecidos hay nueve hombres, cuatro mujeres y dos niños, indicó la policía.

Tres niños que resultaron heridos fueron rescatados y admitidos en un hospital local, de acuerdo con un comunicado de la oficina de Sukhvinder Singh Sukhu, el funcionario electo de mayor rango del estado.

Las operaciones de rescate continuaban el miércoles en un intento por encontrar a otros pasajeros desaparecidos que se cree que están muertos, informó la policía.

Lluvias intermitentes han azotado la región desde el lunes, haciendo que las frágiles laderas montañosas se vuelvan inestables.

La presidenta Draupadi Murmu y el primer ministro Narendra Modi ofrecieron sus condolencias tras el incidente.

Las lluvias extremas de este año han provocado inundaciones y deslizamientos de tierra en todo el sur de Asia, que incluye a India, Pakistán, Bangladesh, Bután, Sri Lanka, Afganistán, Maldivas y Nepal.

Inundaciones repentinas arrasaron con un pueblo entero en el estado de Uttarakhand, en el norte de India, en agosto pasado, mientras que al menos 44 personas murieron en la vecina Nepal durante el fin de semana debido a deslizamientos de tierra e inundaciones provocadas por las intensas lluvias.

Las fuertes lluvias del fin de semana llegaron a Nepal al final de la temporada de monzones, la cual suele iniciar en junio y termina a mediados de septiembre. También dejaron inundaciones en partes de la capital, Katmandú, y causaron la cancelación de todos los vuelos nacionales el sábado.