8 de octubre de 2025
82°nubes dispersas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Mueren 15 personas tras deslizamiento de tierra en el norte de India

Los afectados viajaban en un autobús que fue impactado, luego de varios días de lluvias torrenciales

8 de octubre de 2025 - 7:32 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En esta imagen distribuida por la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF, por sus siglas en inglés), personal de la agencia busca sobrevivientes entre los restos de un deslave que alcanzó un bus de pasajeros cerca de Bilaspur, en el estado de Himachal Pradesh, en el norte de India, el 8 de octubre de 2025. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

NUEVA DELHI - Al menos 15 personas murieron el martes por la noche después de que un enorme deslizamiento de tierra impactó contra un autobús en el estado de Himachal Pradesh, en el norte de India, informaron las autoridades locales.

El autobús circulaba por un tramo montañoso cerca del distrito de Bilaspur cuando se produjo un deslizamiento de tierra luego de varios días de lluvias torrenciales.

El autobús llevaba entre 20 y 25 pasajeros en ese momento y entre los fallecidos hay nueve hombres, cuatro mujeres y dos niños, indicó la policía.

Tres niños que resultaron heridos fueron rescatados y admitidos en un hospital local, de acuerdo con un comunicado de la oficina de Sukhvinder Singh Sukhu, el funcionario electo de mayor rango del estado.

Las operaciones de rescate continuaban el miércoles en un intento por encontrar a otros pasajeros desaparecidos que se cree que están muertos, informó la policía.

Lluvias intermitentes han azotado la región desde el lunes, haciendo que las frágiles laderas montañosas se vuelvan inestables.

La presidenta Draupadi Murmu y el primer ministro Narendra Modi ofrecieron sus condolencias tras el incidente.

Las lluvias extremas de este año han provocado inundaciones y deslizamientos de tierra en todo el sur de Asia, que incluye a India, Pakistán, Bangladesh, Bután, Sri Lanka, Afganistán, Maldivas y Nepal.

Inundaciones repentinas arrasaron con un pueblo entero en el estado de Uttarakhand, en el norte de India, en agosto pasado, mientras que al menos 44 personas murieron en la vecina Nepal durante el fin de semana debido a deslizamientos de tierra e inundaciones provocadas por las intensas lluvias.

Las fuertes lluvias del fin de semana llegaron a Nepal al final de la temporada de monzones, la cual suele iniciar en junio y termina a mediados de septiembre. También dejaron inundaciones en partes de la capital, Katmandú, y causaron la cancelación de todos los vuelos nacionales el sábado.

Los expertos afirman que el cambio climático causado por el ser humano está intensificando los monzones del sur de Asia, que tradicionalmente ocurren en el segundo semestre del año. Las lluvias, antes predecibles, ahora llegan en ráfagas erráticas que descargan cantidades extremas de agua en cortos períodos.

