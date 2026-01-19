Mueren al menos 12 niños en un accidente de autobús escolar en Sudáfrica
La Policía informó que el vehículo llevaba estudiantes a varias escuelas primarias y secundarias
19 de enero de 2026 - 7:21 AM
Johannesburgo - Al menos 12 niños murieron después de que un camión colisionara con un minibús escolar en la provincia sudafricana de Gauteng, informaron las autoridades el lunes.
Reportes preliminares indicaron que 11 escolares murieron en el lugar, y un niño adicional sucumbió a sus heridas en el hospital.
El vehículo privado llevaba estudiantes a varias escuelas primarias y secundarias en el suroeste de Johannesburgo cuando ocurrió el incidente alrededor de las 7 de la mañana, según las autoridades.
