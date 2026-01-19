Opinión
Suscriptores
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Mueren al menos 12 niños en un accidente de autobús escolar en Sudáfrica

La Policía informó que el vehículo llevaba estudiantes a varias escuelas primarias y secundarias

19 de enero de 2026 - 7:21 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Reportes preliminares indicaron que 11 escolares murieron en el lugar, y un niño adicional sucumbió a sus heridas en el hospital. (Mike Stewart)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Johannesburgo - Al menos 12 niños murieron después de que un camión colisionara con un minibús escolar en la provincia sudafricana de Gauteng, informaron las autoridades el lunes.

Reportes preliminares indicaron que 11 escolares murieron en el lugar, y un niño adicional sucumbió a sus heridas en el hospital.

El vehículo privado llevaba estudiantes a varias escuelas primarias y secundarias en el suroeste de Johannesburgo cuando ocurrió el incidente alrededor de las 7 de la mañana, según las autoridades.

Mantente contectado a elnuevodia.com para la actualización de esta noticia.

