Multitudinaria misa en Argentina: el papa León XIV exhorta a los fieles a seguir el ejemplo de los santos

El papa León XIV exhortó el martes a los argentinos a seguir el ejemplo de los santos más reconocidos del país, durante una misa que congregó a unas 650,000 personas en la ciudad de Córdoba, un día después de que alrededor de 2.5 millones de fieles acudieran a una celebración religiosa en la capital.

Fieles de distintas partes de Argentina viajaron durante horas para asistir a la misa, desde las regiones más al norte del país hasta la Patagonia, en el sur, y otros puntos intermedios. Tras casi 40 años sin una visita papal, Córdoba fue elegida para recibir a León XIV por su ubicación central.

Erika Viñales, de 39 años, y Elena Llanquenao, de 54, maestras de educación religiosa de la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia argentina, dijeron que recorrieron 2,000 kilómetros (más de 1,200 millas) para estar presentes.

“Fue un viaje bastante largo”, expresó Viñales.

Pablo González, un plomero de 44 años, viajó desde la provincia de Tucumán, en el norte de Argentina.

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“Nunca imaginé que el papa vendría a Argentina y que yo tendría la oportunidad de verlo”, dijo.

La misa se celebró un día después de la primera liturgia de León XIV en Argentina, que tuvo lugar el lunes en Buenos Aires y reunió a unos 2.5 millones de personas. Fue la mayor asistencia registrada hasta la fecha en cualquiera de las misas celebradas por el pontífice durante sus viajes al extranjero. El Vaticano informó que unas 650,000 personas asistieron a la celebración del martes en Córdoba.

León XIV exhorta a todos a llevar una vida de santidad

Durante su homilía, León XIV recordó que Córdoba es una “tierra de santos”, cuna de algunos de los misioneros más reconocidos de Argentina. Entre ellos figuran san José Gabriel del Rosario Brochero, conocido como el “cura gaucho”, y “Mama Antula”, quien en 2024 se convirtió en la primera santa argentina.

En 2016, el papa Francisco canonizó a Brochero, un sacerdote que vestía poncho, tomaba mate y recorría en su mula Malacara las zonas más remotas de Argentina para llevar su ministerio a las comunidades pobres. Murió en 1914, tras vivir durante años con lepra, enfermedad que, según se afirma, contrajo de uno de sus fieles.

Francisco, quien nació en Argentina, también canonizó a María Antonia de Paz y Figueroa, conocida por su nombre de origen quechua, “Mama Antula”.

León XIV exhortó a los argentinos a seguir el ejemplo de estas figuras religiosas.

“Todos estamos llamados a la santidad”, expresó. “Estos santos y beatos ya cumplieron su misión en la Tierra. Hoy nos corresponde a nosotros seguir el ejemplo luminoso de santidad que nos han dejado”.

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Un lugar que evoca la dictadura

La misa se celebró en los terrenos de la Fábrica Argentina de Aviones, una instalación que estuvo bajo el control de la Fuerza Aérea durante gran parte del siglo XX y donde se construyeron los aviones de ataque que las Fuerzas Armadas argentinas utilizaron por primera vez a finales de 1975 para atacar a guerrilleros de izquierda.

Esa campaña de contrainsurgencia precedió al terrorismo de Estado desatado durante la dictadura militar de 1976 a 1983, periodo en el que, según estimaciones de organizaciones defensoras de los derechos humanos, unas 30,000 personas fueron asesinadas o desaparecieron.

León XIV solo ha hecho una referencia breve a la dictadura durante su visita a Argentina. En su primer discurso, pronunciado el domingo ante el presidente Javier Milei y funcionarios del gobierno, aludió a la historia del país, que incluye “motivos de gratitud y recuerdos dolorosos”.

Entonces, señaló que corresponde a cada generación “discernir qué merece ser preservado, enfrentar las injusticias del pasado y enriquecer su patrimonio material y espiritual compartido”, en unos comentarios que fueron interpretados como una referencia a la dictadura.

Un encuentro de gran valor simbólico

Tras la misa del martes, en una sala privada detrás del altar, León XIV tiene previsto saludar a 20 personas seleccionadas por el arzobispo de Córdoba, el cardenal Ángel Rossi, para representar a las comunidades pobres y marginadas de la ciudad. Entre ellas figuran trabajadores de comedores comunitarios, jornaleros, defensores de sobrevivientes de la trata de personas y, en un gesto de gran significado simbólico, una mujer que busca a familiares asesinados durante la dictadura.

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“Que nos den la oportunidad de reunirnos con él ya es un gesto que demuestra que nos ve”, expresó Alba Camargo, de 64 años, quien fue detenida por las fuerzas de seguridad en 1976, cuando tenía 13 años, poco después de que su padre, su madrastra, su tía y su tío fueran secuestrados y trasladados a La Perla, un centro clandestino de detención ubicado en las afueras de Córdoba.

“Su saludo será un gesto de apoyo a lo que hacemos, que es buscar los restos de nuestros familiares”, afirmó.

Hace dos semanas, antropólogos forenses encontraron e identificaron los restos de nueve personas desaparecidas en La Perla, uno de los mayores centros clandestinos de detención y tortura de la dictadura.

Camargo dijo que esperaba que el encuentro del martes “generara un cambio”, en momentos en que el gobierno de Milei ha recortado drásticamente los fondos destinados a los sitios de memoria de la dictadura y a las organizaciones que buscan a las personas desaparecidas. Además, la administración ha promovido una interpretación revisionista de la historia que presenta los crímenes de las Fuerzas Armadas como simples excesos cometidos durante una guerra contra las guerrillas de izquierda.

“Es agotador que constantemente haya personas que te digan que lo que has vivido durante toda tu vida no es verdad”, manifestó Camargo.

El anfitrión de León XIV en Córdoba también es uno de los críticos más vocales del gobierno de Milei dentro de la Iglesia argentina. Rossi, sacerdote jesuita, recibió formación de Jorge Mario Bergoglio en la década de 1970, mucho antes de que este se convirtiera en el papa Francisco y lo nombrara cardenal.

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Rossi ha defendido a los familiares de las personas desaparecidas y criticado los recortes de Milei a las ayudas para personas con discapacidad y jubilados. En una misa celebrada en mayo, calificó esas medidas como “sadismo estatal e institucional”.

El miércoles, último día de León XIV en Argentina, el pontífice visitará otro lugar vinculado a la historia de la dictadura: la cárcel de Devoto, en Buenos Aires. Durante ese periodo, la prisión funcionó como centro clandestino de detención y tortura bajo la jurisdicción del Tercer Cuerpo del Ejército.

En 2012, el lugar fue declarado Sitio de Memoria para garantizar que la represión militar no sea olvidada. Actualmente, la prisión atraviesa un proceso de cierre definitivo y traslado de los reclusos a un nuevo complejo penitenciario.