23 de septiembre de 2025
88°nubes rotas
Narda se convierte en huracán frente a la costa oeste de México

El huracán categoría 1 tenía vientos máximos sostenidos de 85 mph mientras se movía hacia el oeste a 20 kph

23 de septiembre de 2025 - 3:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen satelital de la tormenta tropical Narda. Foto: NOAA.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Miami—Narda se convirtió en huracán el martes a medida que se fortalecía en el Océano Pacífico frente a la costa oeste de México, informó el Centro Nacional de Huracanes.

Narda tenía vientos máximos sostenidos de 85 mph, según un aviso del centro meteorológico con sede en Miami. El huracán categoría 1 se centró a unos 295 millas al suroeste de Manzanillo, México, y se movía hacia el oeste a 12 mph.

Los meteorólogos dijeron que Narda continuaría fortaleciéndose el martes, pero se esperaba poco cambio en la intensidad el miércoles y el jueves.

Huracán Narda en la costa del Pacífico de México.
Huracán Narda en la costa del Pacífico de México. (Suministrada/CNH)

Visite el sitio web del Centro Nacional de Huracanes para obtener la información más reciente.

Tags
Breaking NewsCentro Nacional de HuracanesHuracanesMéxico
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
