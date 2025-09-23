Narda se convierte en huracán frente a la costa oeste de México

Miami—Narda se convirtió en huracán el martes a medida que se fortalecía en el Océano Pacífico frente a la costa oeste de México, informó el Centro Nacional de Huracanes.

Narda tenía vientos máximos sostenidos de 85 mph, según un aviso del centro meteorológico con sede en Miami. El huracán categoría 1 se centró a unos 295 millas al suroeste de Manzanillo, México, y se movía hacia el oeste a 12 mph.

Los meteorólogos dijeron que Narda continuaría fortaleciéndose el martes, pero se esperaba poco cambio en la intensidad el miércoles y el jueves.

Huracán Narda en la costa del Pacífico de México. (Suministrada/CNH)