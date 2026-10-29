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Netanyahu gana las elecciones en Israel con el 100 % de los votos escrutados

Pese a los resultados, todavía falta por contar los votos de “doble sobre”

29 de octubre de 2026 - 2:41 PM

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Benjamín Netanyahu triunfó en las elecciones en Israel. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El partido del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, fue el más votado en las elecciones del martes, obteniendo 27 escaños frente a los 21 de Yashar! de Gadi Eisenkot, tras el escrutinio del 100 % de los votos y a falta de que se contabilicen los de “doble sobre”.

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Esto da a la coalición pro-Netanyahu un total de 53 escaños frente a los 48 del bloque opositor y 19 de las dos listas árabes, bisagra necesaria para alcanzar la mayoría de 61 escaños en el Parlamento.

La Comisión Electoral Central estima que quedan entre 430,000 y 480,000 papeletas de “doble sobre” pendientes de recuento, procedentes principalmente de soldados, así como de enfermos, diplomáticos y otros electores que han votado fuera de su centro asignado.

Según las estimaciones de los medios israelíes basadas en los datos de la Comisión, con 5,671,534 votos válidos contabilizados, el bloque de Netanyahu se completa con los ultraortodoxos de Judaísmo Unido de la Torá (7 escaños) y Shas (6), y con los ultranacionalistas Poder Judío, de Itamar Ben Gvir (7), y Sionismo Religioso, de Betsalel Smotrich (6).

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reacciona tras completar su papeleta electoral, antes de depositar su voto en un centro de votación en Jerusalén. Un votante deposita su voto en una urna en Tel Aviv, Israel.Fieles rezan frente al lugar conocido por los judíos como la Tumba de los Patriarcas y por los musulmanes como la Mezquita de Ibrahim, en la zona de Hebrón bajo control israelí, en la Cisjordania ocupada, el día de las elecciones.
1 / 24 | En imágenes: Israel acude a las urnas en unas elecciones decisivas. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reacciona tras completar su papeleta electoral, antes de depositar su voto en un centro de votación en Jerusalén. - David Goldman

En el bloque opositor, a los 21 escaños de Yashar! se suman los 12 de Juntos, la formación de los ex primeros ministros Naftali Bénet y Yair Lapid; los 8 de Los Demócratas, de Yair Golan, y los 7 de Israel Beitenu, de Avigdor Líberman.

Entre los partidos árabes, que no forman parte de ninguno de los dos bloques, la izquierdista Lista Conjunta obtendría 11 escaños y la islamista Raam, de Mansur Abás, 8, dos más de los que le atribuían los recuentos parciales del miércoles.

A Netanyahu le faltan así ocho escaños para la mayoría absoluta, y al bloque de Eisenkot, trece, por lo que ninguno de los dos podría gobernar sin el apoyo de los partidos árabes o de diputados del bloque contrario, a menos que el recuento de los votos de “doble sobre” altere el reparto.

El presidente de la Comisión Electoral Central, el juez Noam Sohlberg, pidió este jueves por carta al jefe del Shin Bet (el servicio de inteligencia interior), David Zini, que investigue denuncias sobre una posible “injerencia extranjera” en los comicios después de que el Likud denunciara irregularidades, entre ellas “miles de sobres” con “dinero en efectivo junto con papeletas del partido Raam”.

Sin embargo, el director de la Comisión, Dean Livne, defendió este jueves la legalidad de los comicios y afirmó que “carecen de fundamento las afirmaciones sobre una vulneración sistemática de la integridad electoral”, mientras que la Policía israelí también desestimó la acusación del Likud.

El presidente israelí, Isaac Herzog, recibirá los resultados oficiales la próxima semana y comenzará entonces las consultas con los partidos para encargar la formación de Gobierno. Herzog pidió el miércoles a todas las formaciones que acudan “con la mente abierta” para evitar una nueva repetición electoral.

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