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Niño de 13 años pierde la vida en incendio de un edificio cerca de París

El alcalde de Saint Denis Perrefitte, Bally Bagayoko, confirmó que el hermano del menor se encuentra en estado de cuidado

9 de junio de 2026 - 8:35 AM

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Una imagen de archivo de un incendio cerca de París. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Un niño de 13 años murió a causa de un incendio que se produjo en un edificio de viviendas de la ciudad de Saint Denis Perrefitte, a las afueras de París, en la noche del lunes al martes, indicaron los bomberos.

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En declaraciones a los medios, el alcalde, Bally Bagayoko, señaló que además del fallecido, se temía por la vida de un hermano suyo de 7 años, que fue hospitalizado al igual que la madre y otro de sus hijos de seis meses.

El alcalde precisó que tuvo que ser evacuado todo el edificio, que se encuentra en el número 67 de la calle Eugène Pottier de Pierrefitte, una localidad que se fusionó administrativamente con la ciudad de Saint Denis hace tres años.

También señaló que estaban trabajando para el realojamiento de las familias que tuvieron que abandonar sus apartamentos por el fuego, en cuya extinción trabajaron un centenar de bomberos con una veintena de vehículos.

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