26 de octubre de 2025
84°lluvia ligera
Ocho muertos y varios heridos al caer un autobús desde un puente en Argentina

La desgracia ocurrió cuando el vehículo de dos pisos chocó de frente con un automóvil

26 de octubre de 2025 - 11:45 AM

El ómnibus había partido en Argentina desde Oberá hacia la localidad de Dos de Mayo y su destino final era la ciudad de Puerto Iguazú, en Misiones. (-)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Buenos Aires - Ocho personas fallecieron y casi una treintena resultó herida en la madrugada de este domingo cuando el autobús en el que viajaban cayó desde un puente a un arroyo en la provincia de Misiones, en el noreste de Argentina.

El grave accidente ocurrió cerca de las 4:30 hora local, cuando el vehículo de dos pisos de la empresa Sol del Norte chocó de frente con un automóvil Ford Focus en la ruta nacional 14, entre las localidades de Oberá y Campo Viera.

El ómnibus, en el que viajaban unas cincuenta personas, cayó sobre el arroyo Yazá, en momentos en que en ese sitio se registraba una densa niebla que reducía considerablemente la visibilidad sobre la calzada.

La Policía de Misiones, que en un principio reportó dos muertos, informó en un segundo comunicado que los fallecidos son ocho y que 29 personas resultaron heridas.

“El siniestro vial ocurrido esta madrugada en el kilómetro 892 de la ruta nacional 14 dejó un saldo, hasta el momento, de ocho personas fallecidas, seis hombres y dos mujeres, y 29 heridos de distintas consideraciones”, precisó la Policía provincial.

En el lugar trabajan 150 efectivos policiales, bomberos y equipos médicos del Ministerio de Salud Pública de Misiones, quienes coordinan la atención y el traslado de los heridos a los hospitales de Oberá, Campo Viera y Posadas.

Los rescatistas de la Policía informaron que todos los heridos del piso superior del ómnibus fueron desalojados, mientras continúan las labores en el nivel inferior, donde aún permanecen personas atrapadas.

La Policía indicó que la empresa del ómnibus no contaba con la lista de pasajeros, por lo que la fuerza de seguridad provincial “trabaja en la identificación de las víctimas y lesionados, en coordinación con los centros de salud y las dependencias intervinientes”.

El ómnibus había partido desde Oberá hacia la localidad de Dos de Mayo y su destino final era la ciudad de Puerto Iguazú, en Misiones.

