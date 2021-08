A 38 días desde que Luis y Erick Zapata Hernández, de 19 y 18 años, respectivamente, fueron detenidos tras ser denunciados por supuestamente agredir sexualmente a una menor de edad en un hotel en Cancún, México, su padre alegó este jueves que tiene evidencia que podría exculparlos de una acusación criminal.

Luis Zapata contó a El Nuevo Día que contrató a cuatro peritos para que se encargaran, junto a un abogado de Cancún, de investigar y revisar evidencia que pudiera refutar las alegaciones de la Fiscalía General de Quintana Roo contra sus hijos.

“El abogado tiene ya todo el peritaje, porque nosotros contratamos a cuatro peritos. Peritos de ciencias forenses, otros que analizaron los videos del hotel, unos peritos que chequearon la escena... Fueron cuatro peritos y esa información ya está en papel. Ellos (los peritos) lo sometieron ayer (la prueba ante el tribunal), porque si no lo sometían ayer u hoy no podían presentarlo como evidencia. Ya el 6 (de agosto) se puede solicitar la audiencia y la tienen que dar en 24 horas”, dijo. “Yo vi todos los informes periciales y la realidad es que es (evidencia) exculpatoria”, explicó el padre en entrevista telefónica.

Este medio le pidió a Zapata hablar con el abogado que defenderá a sus hijos, pero al momento de esta publicación no hubo contacto.

Inicialmente, las imputaciones contra los jóvenes de 18 y 19 años, que están presos en la cárcel municipal de Playa del Carmen en Quintana Roo, alegaban que estos abusaron de una menor de 17 años en el área de la playa del hotel Barceló en la Riviera Maya.

Posteriormente, los cargos de violación se retiraron y la Fiscalía de Quintana Roo imputó cargos por actos lascivos para los que se encontró causa el 2 de julio, razón por la que continúan detenidos.

Sin embargo, Zapata señaló que la evidencia que recopilaron los peritos debe llevar al juez a “darle la libertad” a sus hijos, por supuestas incongruencias en los testimonios. El progenitor destacó que, presuntamente, exámenes médicos no demuestran que la menor haya sido agredida sexualmente.

Añadió que el testimonio de la presunta víctima tampoco tiene un consenso respecto a la vestimenta de los jóvenes la noche del supuesto incidente y la manera en la que ocurrió la alegada agresión.

“Ella (la víctima) argumentó que la habían amarrado a una palma, que la tiraron a un camastro (como una silla de playa) y cuando fueron al área supuestamente no hay ni camastro, sí hay palmas, porque es una playa... pero ella dijo que la amarraron, luego dijo que se fue corriendo y como dice mi abogado: o la amarraron o se fue corriendo. Después dijo que fue uno de los muchachos, y después los dos y ella se mantuvo cambiando sus versiones”, abundó Zapata.

Este periódico llamó a la Fiscalía General de Quintana Roo a través de varias líneas de contacto, pero los intentos resultaron infructuosos. Dicha oficina no se ha expresado públicamente sobre las alegaciones de los padres de los jóvenes detenidos, que insisten en que son inocentes. El Ministerio Público mexicano tampoco se ha comunicado con los padres boricuas.

“No, porque todo eso es a través del abogado y él nos dice lo que va sucediendo”, respondió.

Cuestionado, además, sobre por qué están seguros que la prueba recopilada en defensa de sus hijos es exculpatoria, Zapata reiteró que todo se debe a la “declaración del supuesto testigo y la víctima”.

“Cuando los peritos van al hotel y los interrogan, que no te voy a abundar mucho de eso, se le tomó la declaración a ellos, se los grabó, se le hizo escrita y ellos la firmaron. Nada más con esa declaración que ellos dieron ya eso es exculpatorio”, aseveró Zapata, quien resaltó que sus hijos nunca tuvieron oportunidad de prestar fianza porque en México los cargos de actos lascivos o violación se consideran como graves y no hay derecho a fianza.

Dice que preferiría estar encarcelado

Zapata describió lo sucedido con sus hijos como “lo peor” que le ha pasado en su vida.

“Nosotros verlos allí (en la cárcel) para mí ha sido lo peor que me puede pasar en la vida. Inclusive, yo he dicho que me metan a mí preso y los saquen a ellos”, expresó.

Tanto Zapata como su esposa se preparaban esta mañana para visitar a sus hijos en el complejo correccional. “Los jueves y domingos son los días de visita”, indicó.

Sobre las condiciones en las que se encuentran Luis y Erick, contó que “han perdido libras y están deprimidos”. El trato que reciben los jóvenes en la cárcel, dijo, “no es malo”, pero la zona en aislamiento en que se encuentran y el hecho de que estén en la cárcel han sido razones por las que él y su esposa han considerado buscar psicólogos para sus hijos.

“La cárcel no es la mejor, porque no es un resort. Pero ellos, por lo menos, están aislados, no están con población (correccional). Obviamente, no pueden tampoco, porque no están acusados formalmente. Pero tampoco te puedo decir que los han tratado mal, porque ellos me dicen que no. Tienen guardias, porque son policías, y tienen custodios que son los que están actuando con los presos”, detalló.

Zapata subrayó que ha tenido que asumir todos los gastos de hotel, contratación de peritos y compra de comida para ellos y sus hijos, por lo que estima que la cifra de gastos por los hechos que enfrentan desde el pasado 28 de junio asciende a $30,000.