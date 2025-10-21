Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
21 de octubre de 2025
86°bruma
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Presidente de Ucrania dice que el mundo está en “la carrera armamentista más destructiva de la historia”

Volodymyr Zelensky instó a la comunidad internacional a actuar contra Rusia

21 de octubre de 2025 - 1:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
“Ahora estamos viviendo la carrera armamentista más destructiva de la historia”, dijo Zelensky en la Asamblea General de la ONU. (Richard Drew)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Naciones Unidas— El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo el miércoles a los líderes mundiales que el mundo está en “la carrera armamentista más destructiva de la historia” y pidió a la comunidad internacional que actúe contra Rusia ahora, afirmando que Vladimir Putin quiere expandir su guerra en Europa.

“Ahora estamos viviendo la carrera armamentista más destructiva de la historia”, dijo Zelensky en la Asamblea General de la ONU. “Ucrania es solo el primero y ahora los drones rusos ya están volando por Europa, y las operaciones rusas ya se están extendiendo por los países, y Putin quiere continuar esta guerra expandiéndola”.

Los comentarios de Zelensky se produjeron un día después de que se reuniera con el presidente Donald Trump, quien expresó su apoyo a los esfuerzos de Ucrania y criticó a Rusia.

Trump dijo el martes que creía que Ucrania podría recuperar todo el territorio perdido ante Rusia, un cambio dramático con respecto a los repetidos llamados del líder estadounidense a Kiev para que hiciera concesiones para poner fin a la guerra.

Tags
Breaking NewsConflicto entre Rusia y UcraniaVolodymyr ZelenskyVladimir PutinUcraniaRusiaDonald TrumpEstados UnidosONUNaciones Unidas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 21 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: