Presidente de Ucrania dice que el mundo está en “la carrera armamentista más destructiva de la historia”

Naciones Unidas— El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo el miércoles a los líderes mundiales que el mundo está en “la carrera armamentista más destructiva de la historia” y pidió a la comunidad internacional que actúe contra Rusia ahora, afirmando que Vladimir Putin quiere expandir su guerra en Europa.

“Ahora estamos viviendo la carrera armamentista más destructiva de la historia”, dijo Zelensky en la Asamblea General de la ONU. “Ucrania es solo el primero y ahora los drones rusos ya están volando por Europa, y las operaciones rusas ya se están extendiendo por los países, y Putin quiere continuar esta guerra expandiéndola”.

Los comentarios de Zelensky se produjeron un día después de que se reuniera con el presidente Donald Trump, quien expresó su apoyo a los esfuerzos de Ucrania y criticó a Rusia.