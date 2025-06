Renuncia funcionario socialista vinculado a caso de corrupción en nuevo golpe al presidente del gobierno de España

“Trama mafiosa”

“Esto no es admisible en un país de la Unión Europea. Un primer ministro europeo no dura 10 minutos después de conocer lo que hemos venido conociendo” en las últimas semanas, agregó Feijóo.

Presidente le pidió la renuncia

El presidente del Gobierno español y líder del partido socialista pidió perdón a los ciudadanos porque estaba convencido de la integridad de su hasta ahora hombre de confianza en el partido, Santos Cerdán, por un presunto caso de corrupción y admitió que los socialistas no debieron “confiar” en él.

Reconoció su “profunda decepción” con el hasta hoy secretario de organización del partido socialista y, pese a la situación en que este asunto ha puesto a su partido, ratificó que no convocará elecciones generales anticipadas y la legislatura no acabará hasta 2027, además de asegurar que no habrá crisis de Gobierno.