Sale libre bajo fianza un doctor acusado de grabar en secreto 4,500 vídeos en baños de un hospital

Melbourne, Australia - Un cirujano en formación fue liberado de la custodia bajo fianza el viernes después de ser acusado de grabar en secreto a cientos de colegas médicos en los baños de hospitales australianos.

Ryan Cho, de 28 años, probablemente enfrentará alrededor de 500 cargos relacionados con 4,500 vídeos íntimos que grabó en secreto con teléfonos, principalmente en los baños del personal de tres hospitales de Melbourne desde 2021, alegó la policía en documentos citados en la Corte Suprema del estado de Victoria.

El juez James Elliott dictaminó que el joven doctor fuera liberado con la condición de que viviera con sus padres, quienes se mudaron de Singapur a Melbourne anticipándose al final del mes de prisión de su hijo. Se requirió que sus padres pagaran una fianza de 50,000 dólares australianos ($32,000).

El fiscal argumentó que Cho no tenía lazos significativos con Australia después de ser suspendido de su trabajo y que los cargos en su contra podrían ser un incentivo para huir. Si bien Cho se convirtió en residente permanente australiano en abril, enfrentaría la deportación si fuera declarado culpable y sentenciado a 12 meses o más de prisión, dijo Hammill.

El juez señaló que Cho había entregado su pasaporte de Singapur y no tenía conexiones criminales para ayudarlo a salir de Australia.

Cho ignoró las preguntas de los reporteros al salir del edificio de la corte con gafas de sol sobre sus lentes recetados y una máscara quirúrgica.

La policía alega que Cho grabó imágenes íntimas de al menos 460 mujeres. El juez señaló que no había ninguna acusación de que Cho hubiera difundido esas imágenes.

Cho fue arrestado en julio después de que se encontrara un teléfono grabando desde dentro de una bolsa de malla colgada en un baño del Hospital Austin. La policía alega que también grabó en baños del Centro Oncológico Peter MacCallum y del Royal Melbourne Hospital.

Su abogado, Julian McMahon, rechazó los temores de los fiscales de que, si fuera liberado, Cho pudiera interferir con los testigos. Es probable que haya cientos de testigos que aleguen delitos similares, dijo McMahon.

“Aquí hay una sensación de que si mi cliente participara en el delito de interferir con los testigos, no afectaría el resultado del caso”, dijo McMahon.

Cho fue inicialmente acusado de seis delitos, pero el jueves se agregaron otros 127 cargos, incluida la grabación intencional de imágenes íntimas sin permiso.

McMahon dijo que era demasiado pronto para decir si las acusaciones irían a juicio. Cho no ha presentado declaraciones.