Sobre 40 jóvenes mueren en Sudáfrica por circuncisiones durante ceremonias de iniciación

Johannesburgo- Al menos 41 jóvenes murieron a consecuencia de procedimientos de circuncisión como parte de actividades tradicionales de iniciación en Sudáfrica en noviembre y diciembre, según informaron el martes las autoridades.

La iniciación tradicional es un rito de paso a la edad adulta que practican anualmente varios grupos étnicos de África, incluida Sudáfrica. Entre ellos están las comunidades xhosa, ndebele, sotho y venda.

Tradicionalmente, los hombres jóvenes son aislados en escuelas de iniciación donde se les enseñan valores culturales y responsabilidades cuando se convierten en adultos. La circuncisión, parte de la iniciación, provoca cada año la muerte de algunos iniciados, lo que obliga al gobierno a intervenir mediante legislación.

Las leyes obligan a registrar las escuelas de iniciación ante las autoridades, pero esto no ha frenado la proliferación de escuelas de iniciación ilegales donde se registran muchas de las muertes.

Se espera que los padres paguen para que sus hijos sean aceptados en la escuela de iniciación durante el periodo prescrito, lo que para algunos supone una motivación económica para fundar una escuela de iniciación no registrada.

En esta foto de archico este joven participa en una ceremonia de circuncisión. (Archivo/EFE/GFRMEDIA)

Los periodos de iniciación suelen coincidir con las vacaciones escolares de invierno (junio-julio) y verano (noviembre-diciembre).

El ministro sudafricano de Asuntos Tradicionales, Velenkosini Hlabisa, declaró el martes a las emisoras locales que 41 iniciados murieron durante la iniciación de verano de este año. Culpó de negligencia tanto a las escuelas de iniciación, incluidas las registradas, como a los padres por no respetar las normas de seguridad y los consejos médicos.

Hlabisa dijo que algunos de los consejos no probados que se suelen dar a los jóvenes son que eviten beber agua para curarse más rápido.

“Hay negligencia en cuanto al cumplimiento de las normas sanitarias en algunas de las escuelas de iniciación. Si llevas a tu hijo a una escuela de iniciación, nunca haces un seguimiento, no controlas, no vas allí para ver si el niño bebe agua, estás poniendo a tu hijo en peligro”, dijo.

La provincia de Cabo Oriental ha sido identificada como un punto caliente de muertes de iniciados, que suman 21 hasta la fecha.

Hlabisa dijo que 41 personas han sido detenidas en relación con escuelas de iniciación ilegales, entre ellas padres que habían facilitado edades erróneas para que sus hijos fueran admitidos.