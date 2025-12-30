Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Sobre 40 jóvenes mueren en Sudáfrica por circuncisiones durante ceremonias de iniciación

Los rituales provocan cada año la muerte de algunos de los participantes

30 de diciembre de 2025 - 2:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Niños xhosa en un campo durante las ceremonias tradicionales de circuncisión masculina en Qunu, Sudáfrica. (Schalk van Zuydam)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Johannesburgo- Al menos 41 jóvenes murieron a consecuencia de procedimientos de circuncisión como parte de actividades tradicionales de iniciación en Sudáfrica en noviembre y diciembre, según informaron el martes las autoridades.

RELACIONADAS

La iniciación tradicional es un rito de paso a la edad adulta que practican anualmente varios grupos étnicos de África, incluida Sudáfrica. Entre ellos están las comunidades xhosa, ndebele, sotho y venda.

Tradicionalmente, los hombres jóvenes son aislados en escuelas de iniciación donde se les enseñan valores culturales y responsabilidades cuando se convierten en adultos. La circuncisión, parte de la iniciación, provoca cada año la muerte de algunos iniciados, lo que obliga al gobierno a intervenir mediante legislación.

Las leyes obligan a registrar las escuelas de iniciación ante las autoridades, pero esto no ha frenado la proliferación de escuelas de iniciación ilegales donde se registran muchas de las muertes.

Se espera que los padres paguen para que sus hijos sean aceptados en la escuela de iniciación durante el periodo prescrito, lo que para algunos supone una motivación económica para fundar una escuela de iniciación no registrada.

En esta foto de archico este joven participa en una ceremonia de circuncisión. (Archivo/EFE/GFRMEDIA)
En esta foto de archico este joven participa en una ceremonia de circuncisión. (Archivo/EFE/GFRMEDIA)

Los periodos de iniciación suelen coincidir con las vacaciones escolares de invierno (junio-julio) y verano (noviembre-diciembre).

El ministro sudafricano de Asuntos Tradicionales, Velenkosini Hlabisa, declaró el martes a las emisoras locales que 41 iniciados murieron durante la iniciación de verano de este año. Culpó de negligencia tanto a las escuelas de iniciación, incluidas las registradas, como a los padres por no respetar las normas de seguridad y los consejos médicos.

Hlabisa dijo que algunos de los consejos no probados que se suelen dar a los jóvenes son que eviten beber agua para curarse más rápido.

“Hay negligencia en cuanto al cumplimiento de las normas sanitarias en algunas de las escuelas de iniciación. Si llevas a tu hijo a una escuela de iniciación, nunca haces un seguimiento, no controlas, no vas allí para ver si el niño bebe agua, estás poniendo a tu hijo en peligro”, dijo.

La provincia de Cabo Oriental ha sido identificada como un punto caliente de muertes de iniciados, que suman 21 hasta la fecha.

Hlabisa dijo que 41 personas han sido detenidas en relación con escuelas de iniciación ilegales, entre ellas padres que habían facilitado edades erróneas para que sus hijos fueran admitidos.

Sólo los mayores de 16 años pueden ser admitidos en la escuela de iniciación con el consentimiento paterno, según la legislación sudafricana.

Tags
Breaking NewsSudáfricaÁfrica
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 30 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: