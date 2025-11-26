Sube a 36 el número de muertos durante incendio en bloque de viviendas de Hong Kong

El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, anunció este miércoles en una comparecencia de prensa que los fallecidos por el incendio de varios bloques de viviendas en el distrito de Tai Po se elevan ya a 36, según recoge el diario hongkonés South China Morning Post.

Además, 279 personas están desparecidas y 29 se encuentran hospitalizadas, siete de ellas en estado crítico, como consecuencia de un incendio que empieza a estar “gradualmente bajo control”, dijo Lee.

El jefe del Ejecutivo de Hong Kong también detalló, según South China Morning Post, que se han desplegado más de 140 camiones de bomberos y más de 800 bomberos y paramédicos para extinguir el incendio.

También se están utilizando drones en las tareas de extinción del fuego que ha afectado a siete edificios de Wang Fuk Court, un complejo residencial que se halla inmerso en un proceso de renovación por valor de 330 millones de dólares hongkoneses, unos $42 millones.