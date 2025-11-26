Opinión
26 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Sube a 36 el número de muertos durante incendio en bloque de viviendas de Hong Kong

Otras 279 personas están desparecidas y 29 más se encuentran hospitalizadas

26 de noviembre de 2025 - 2:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los muertos por el incendio de varios bloques de viviendas en el distrito de Tai Po se elevan ya a 36. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, anunció este miércoles en una comparecencia de prensa que los fallecidos por el incendio de varios bloques de viviendas en el distrito de Tai Po se elevan ya a 36, según recoge el diario hongkonés South China Morning Post.

RELACIONADAS

Además, 279 personas están desparecidas y 29 se encuentran hospitalizadas, siete de ellas en estado crítico, como consecuencia de un incendio que empieza a estar “gradualmente bajo control”, dijo Lee.

El jefe del Ejecutivo de Hong Kong también detalló, según South China Morning Post, que se han desplegado más de 140 camiones de bomberos y más de 800 bomberos y paramédicos para extinguir el incendio.

Unas 700 personas fueron evacuadas a refugios temporales luego de que se desatara un incendio en un complejo de viviendas en el distrito de Tai Po.Trece personas fallecieron en el siniestro.El andamio de bambú es una imagen común en Hong Kong en proyectos de construcción y renovación de edificios.
1 / 12 | Tragedia en Hong Kong: voraz incendio consume complejo de viviendas. Unas 700 personas fueron evacuadas a refugios temporales luego de que se desatara un incendio en un complejo de viviendas en el distrito de Tai Po. - Chan Long Hei

También se están utilizando drones en las tareas de extinción del fuego que ha afectado a siete edificios de Wang Fuk Court, un complejo residencial que se halla inmerso en un proceso de renovación por valor de 330 millones de dólares hongkoneses, unos $42 millones.

La propuesta de renovación generó descontento entre numerosos residentes el año pasado.

Breaking NewsHong KongIncendiosMuertesDesaparecidos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
