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Un ataque iraní contra una base saudí hiere al menos a 10 soldados estadounidenses y daña varios aviones

Un funcionario dijo que dos de las tropas resultaron gravemente heridas

27 de marzo de 2026 - 7:20 PM

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El secretario de Defensa, Pete Hegseth, habla durante una reunión del Gabinete en la Casa Blanca, el jueves 26 de marzo de 2026, en Washington. (AP Photo/Alex Brandon) (Alex Brandon)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington - Un ataque con misiles iraníes el viernes dejó al menos 10 miembros del servicio estadounidense heridos y dañó varios aviones en una base militar en Arabia Saudita, según dos funcionarios estadounidenses familiarizados con la situación.

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El ataque contra la Base Aérea Príncipe Sultán dañó varios aviones de reabastecimiento estadounidenses, dijeron los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos militares sensibles. Uno de los funcionarios dijo que dos de las tropas resultaron gravemente heridas.

Se publicaron en Internet imágenes por satélite que parecían mostrar los daños sufridos por el avión.

El ataque, en el que participaron un misil iraní así como drones no tripulados, se produce un día después de que el presidente Donald Trump dijera que Irán ha sido “borrado” y el secretario de Defensa Pete Hegseth dijera que “nunca en la historia registrada el ejército de una nación ha sido neutralizado tan rápida y eficazmente.”

El Mando Central de Estados Unidos informó el viernes de que más de 300 militares habían resultado heridos en este conflicto de un mes de duración. Aunque la mayoría de los heridos se han recuperado y han vuelto al servicio, 30 siguen fuera de combate y 10 se consideran gravemente heridos.

No es la primera vez que la Base Aérea Príncipe Sultán es objetivo de Irán. El sargento del ejército Benjamin N. Pennington, de 26 años, resultó herido durante un ataque a la base el 1 de marzo y murió días después. Es uno de los 13 miembros del servicio que han muerto en la guerra.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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