Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Un ave picotea la puerta de urgencias y provoca su propio rescate

Un cormorán herido con un anzuelo de pesca en el picoteó la puerta de urgencias de un hospital de Berlín

16 de febrero de 2026 - 12:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un bombero del Cuerpo de Bomberos de Bremen sostiene a un cormorán herido que había picoteado en la puerta de una sala de urgencias de un hospital de Bremen, Alemania, el domingo 15 de febrero de 2026. (Feuerwehr Bremen/ DPA vía AP) (Feuerwehr Bremen)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Berlín - Un ave marina herida buscó ayuda picoteando la puerta de urgencias de un hospital de Alemania hasta que el personal médico se percató de su presencia y llamó a los bomberos para que ayudaran a rescatarla.

RELACIONADAS

El cormorán, un ave acuática de color negro brillante, tenía un triple anzuelo de pesca clavado en el pico cuando hizo acto de presencia en la puerta de cristal del hospital Klinikum Links der Weser de la ciudad septentrional de Bremen el domingo.

En un esfuerzo conjunto, el personal médico y los bomberos retiraron el anzuelo y trataron la herida, según informó el cuerpo de bomberos de Bremen en un comunicado. Posteriormente, el ave fue devuelta a la naturaleza en los terrenos del parque del hospital.

“Cuando un cormorán herido se acerca a los humanos, suele tratarse de un animal en extrema angustia que ha perdido su timidez natural”, dice el comunicado.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsAlemania
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 16 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: