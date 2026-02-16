Un ave picotea la puerta de urgencias y provoca su propio rescate

Berlín - Un ave marina herida buscó ayuda picoteando la puerta de urgencias de un hospital de Alemania hasta que el personal médico se percató de su presencia y llamó a los bomberos para que ayudaran a rescatarla.

El cormorán, un ave acuática de color negro brillante, tenía un triple anzuelo de pesca clavado en el pico cuando hizo acto de presencia en la puerta de cristal del hospital Klinikum Links der Weser de la ciudad septentrional de Bremen el domingo.

En un esfuerzo conjunto, el personal médico y los bomberos retiraron el anzuelo y trataron la herida, según informó el cuerpo de bomberos de Bremen en un comunicado. Posteriormente, el ave fue devuelta a la naturaleza en los terrenos del parque del hospital.

“Cuando un cormorán herido se acerca a los humanos, suele tratarse de un animal en extrema angustia que ha perdido su timidez natural”, dice el comunicado.