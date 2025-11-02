Opinión
2 de noviembre de 2025
85°bruma
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Un hombre de 32 años es el único detenido por ataque a puñaladas en un tren británico

Otro sujeto de 35 años fue puesto el libertad tras demostrar que no estaba implicado en el incidente, que dejó 10 heridos

2 de noviembre de 2025 - 3:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El ataque dejó 10 personas heridas. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Londres - Un joven británico de 32 años es el único detenido por el ataque a puñaladas que se produjo en la noche del sábado en un tren de pasajeros que iba hacia Londres, que causó heridas a diez personas, una de ellas aún en peligro de muerte, informaron este domingo las autoridades.

RELACIONADAS

Otro británico de 35 años, que había sido arrestado en un primer momento, ha sido puesto en libertad este domingo al demostrarse que no estaba implicado en el ataque, según la policía.

Un empleado de la compañía LNER, que operaba el tren, se encuentra en peligro de muerte después de que intentase “de forma heroica” oponerse al ataque, indicó la policía británica, que señaló que su actuación “salvó muchas vidas”.

Cinco de los diez heridos en el ataque han sido ya dados de alta en el hospital donde fueron atendidos.

La policía británica ha descartado que exista un móvil ideológico en el ataque: “Nada sugiere que esto sea un incidente terrorista”, dijo en rueda de prensa el superintendente de la Policía de Transportes, John Loveless, desde la estación de Huntingdon (norte de Inglaterra) donde ocurrieron los hechos.

El ahora detenido atacó, aparentemente de forma aleatoria, a personas a bordo de un tren que iba repleto de pasajeros un sábado por la noche y que cubría la línea entre Doncaster y la estación de King´s Cross, en el norte de Londres.

Tags
Breaking NewsLondresTrenes
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
