Un niño de 13 años nada durante horas para salvar a su familia arrastrada por el mar

Un niño de 13 años ha salvado la vida de su madre y sus dos hermanos pequeños nadando durante horas después de que la familia fuera arrastrada por el mar frente a la costa australiana.

Austin Appelbee nadó 4 kilómetros (2.5 millas) hasta la orilla para dar la voz de alarma tras verse en apuros el viernes con su madre Joanne Appelbee, de 47 años, su hermano Beau, de 12, y su hermana Grace, de 8, según informó la policía.

Austin dijo que inicialmente salió en busca de ayuda en un kayak hinchable que estaba haciendo agua. Abandonó el kayak y se quitó el chaleco salvavidas porque le impedía nadar.

Dijo que trató de concentrarse en pensamientos positivos mientras nadaba durante unas cuatro horas a través del mar embravecido hasta la orilla, dando la alarma a las 6 de la tarde.

PUBLICIDAD

“Las olas son enormes y no llevo chaleco salvavidas. ... No dejaba de pensar ‘sigue nadando, sigue nadando’”, dijo Austin el martes. “Finalmente llegué a la orilla, toqué el fondo de la playa y me desmayé”.

La familia, originaria de Perth, la capital del estado, estaba de vacaciones y utilizaba kayaks y tablas de remo alquilados en su hotel hacia el mediodía, cuando las duras condiciones del mar y el viento empezaron a arrastrarlos mar adentro.

Un helicóptero de búsqueda encontró a la madre y a los dos niños con chalecos salvavidas y agarrados a una tabla de paddle surf a las 20:30 horas, según informó la policía. Habían quedado a la deriva a 14 kilómetros (9 millas) de Quindalup, en el estado de Australia Occidental, tras pasar hasta 10 horas en el agua.

“No podemos elogiar lo suficiente las acciones de este muchacho de 13 años: su determinación y valentía acabaron salvando la vida de su madre y sus hermanos”, declaró el inspector de policía James Bradley.

Joanne Appelbee dijo a los periodistas el martes que envió a su hijo mayor en busca de ayuda porque no podía dejar a los tres niños.

“Una de las decisiones más difíciles que tuve que tomar fue decirle a Austin: ‘Intenta llegar a la orilla y busca ayuda. Esto podría ponerse muy serio rápidamente’”, declaró a Australian Broadcasting Corp.

Dijo que confiaba en que llegaría a la orilla, pero se llenó de dudas al ponerse el sol y no llegar la ayuda.

“Nos mantuvimos positivos, cantando y bromeando... nos lo tomamos como un juego hasta que empezó a caer el sol y fue entonces cuando se puso muy picado. Olas muy grandes”, dijo.

PUBLICIDAD

Los tres estaban temblando y Beau había perdido la sensibilidad en las piernas a causa del frío en el momento en que fueron rescatados, dijo la madre.