Lima - Una anciana peruana de 108 años fue dada de alta este miércoles tras superar COVID-19, que le obligó a permanecer internada en uno de los hospitales de campaña instalados en Lima para tratar casos sensibles de infectados por el coronavirus.

Petronila Cárdenas fue despedida entre aplausos del personal sanitario del Centro de Atención y Aislamiento Temporal (CAAT) del Hospital Hipólito Unanue que la ha atendido y mantenido bajo observación hasta asegurarse que estaba libre del virus SARS-CoV-2.

La mujer, una quechuahablante nacida en la región andina de Huancavelica, podrá así reencontrarse en las fiestas navideñas con su familia, compuesta por 5 hijos, 15 nietos y 5 bisnietos.

La última de sus hijas, Melissa Condori, confesó que no sabría si volvería a ver a su madre con vida una vez que supo que debía quedarse internada.

Hinchada y sin respirar

“Mi mamá se puso mal, estaba hinchada y no podía respirar. La llevamos de emergencia a otros dos hospitales y ninguno nos quiso recibir porque no había cama. Alguien nos dijo que la llevemos al CAAT del Hipólito Unanue y ahí sí la recibieron rápido”, contó Condori.

PUBLICIDAD

“Le hicieron la prueba covid-19 y salió positivo, tomaron placas del pulmón y muestras de sangre, luego me dijeron que se tenía que quedar. Me puse a llorar, tuve miedo de no volver a ver a mi mamita”, agregó la hija menor, de 45 años.

La hija manifestó su agradecimiento por el trato brindado a su madre por el personal de este hospital de campaña, uno de los seis centros de atención y aislamiento de casos de covid-19 instalados en Lima por el proyecto de gestión del legado de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Atendida entre algodones

“Los doctores me llamaban para informarme sobre la evolución de su salud y justo ayer me dijeron que salía de alta. No lo podía creer, hasta que fui a recogerla y volví a llorar, pero esta vez de emoción”, detalló Condori antes de volver a casa con su madre.

La anciana es la paciente número 442 dada de alta en el CAAT del Hospital Hipólito Unanue, que inició funciones el 22 de junio, justo en el pico más alto de la pandemia en Perú.

Perú se encuentra expectante ante el inicio de una eventual segunda ola de contagios tras haber sido uno de los epicentros de la pandemia durante la primera fase al acumular hasta ahora 36,817 muertos y acercarse al millón de contagios.