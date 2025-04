Rusia dice que sus fuerzas están cerca de recuperar Kursk

El Ministerio de Defensa ruso informó el sábado que sus fuerzas tomaron el control del pueblo de Oleshnya, en la región de Kursk, en la frontera con Ucrania. The Associated Press no pudo verificar de forma independiente esta afirmación y no hubo una respuesta inmediata de funcionarios ucranianos.