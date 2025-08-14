Volodymyr Zelensky se reúne con el primer ministro del Reino Unido

Londres — El primer ministro británico, Keir Starmer, recibió el jueves en Londres al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en una muestra del apoyo del Reino Unido a Ucrania, un día antes de que se celebre una cumbre crítica entre Estados Unidos y Rusia en Alaska.

Los dos se abrazaron calurosamente frente a las oficinas de Starmer en el 10 de Downing Street sin hacer ningún comentario. Alrededor de una hora más tarde, Starmer acompañó a Zelensky de vuelta a su coche y los dos líderes compartieron otro abrazo cuando el presidente ucraniano se marchó.

El viaje de Zelensky a la capital británica se produjo un día después de que participara en reuniones virtuales desde Berlín con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los líderes de varios países europeos.

Esos líderes dijeron que Donald Trump les había asegurado que daría prioridad a tratar de lograr un alto el fuego en Ucrania cuando se reúna con el presidente ruso, Vladimir Putin, el viernes en Anchorage.

PUBLICIDAD

Tanto Zelensky como los europeos temen que la cumbre bilateral entre Estados Unidos y Rusia los deje a ellos y a sus intereses al margen. Temen que cualquier conclusión a la que se llegue pueda favorecer a Moscú, dejando en peligro la seguridad futura de Ucrania y Europa con la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, que ya cumple su cuarto año.

Sin embargo, algunos de esos líderes, como el canciller alemán Friedrich Merz y el presidente francés Emmanuel Macron, elogiaron la videoconferencia del miércoles con Trump como constructiva. En declaraciones a los periodistas tras las reuniones, Donald Trump advirtió de “consecuencias muy graves” para Rusia si Vladimir Putin no acepta detener la guerra contra Ucrania tras la reunión del viernes.

El Kremlin dijo el jueves que la reunión entre Trump y Putin en Alaska comenzará a las 11:30 a.m., hora local. El asesor de política exterior de Putin, Yuri Ushakov, dijo a los periodistas que Trump y Putin se sentarán primero para una reunión individual.

Además de Putin, la delegación rusa incluirá al ministro de Asuntos Exteriores, Sergey Lavrov, al ministro de Defensa, Andrei Belousov, al ministro de Finanzas, Anton Siluanov, y al jefe del fondo soberano de Rusia, Kirill Dmitriev. Tras las reuniones entre Trump y Putin y sus delegaciones, los dos líderes celebrarán una conferencia de prensa conjunta, dijo Ushakov.

Starmer dijo el miércoles que la cumbre de Alaska sería “enormemente importante” y podría ser un camino “viable” hacia un alto el fuego en Ucrania. Pero también aludió a la preocupación europea de que Trump pueda llegar a un acuerdo que obligue a Ucrania a ceder territorio a Rusia, y advirtió que los aliados occidentales deben estar preparados para aumentar la presión sobre Rusia si es necesario.

PUBLICIDAD

Durante una llamada el miércoles entre los líderes de los países involucrados en la “coalición de los dispuestos” — aquellos que están preparados para ayudar a vigilar cualquier futuro acuerdo de paz entre Moscú y Kyiv — Starmer subrayó que cualquier acuerdo alcanzado para poner fin a los combates debe proteger la “integridad territorial” de Ucrania.

“Las fronteras internacionales no pueden ser, y no deben ser cambiadas por la fuerza’’, dijo, añadiendo que unas garantías de seguridad sólidas deben acompañar a cualquier alto el fuego para “garantizar que cualquier paz, si hay paz, sea una paz duradera y Ucrania pueda defender su integridad territorial”.

Kyiv ha insistido durante mucho tiempo en que las salvaguardias contra futuros ataques rusos proporcionadas por sus aliados occidentales serían una condición previa para lograr un final duradero de los combates en Ucrania. Sin embargo, muchos gobiernos occidentales se han mostrado vacilantes a la hora de comprometer a su personal militar.

Los países de la “coalición de los dispuestos”, entre los que se encuentran Francia y el Reino Unido, llevan meses intentando asegurarse el respaldo de seguridad de Estados Unidos en caso de que sea necesario. Tras las reuniones virtuales del miércoles, Macron dijo que Trump dijo a los líderes reunidos que, si bien la OTAN no debe formar parte de las futuras garantías de seguridad, “los Estados Unidos y todas las partes implicadas deben participar”.

“Es una aclaración muy importante que hemos recibido”, dijo Macron.

Trump no hizo referencia a ningún compromiso de Estados Unidos de proporcionar garantías de seguridad durante sus comentarios a los periodistas el miércoles.

PUBLICIDAD

Con otra reunión de alto nivel sobre el futuro de su país en el horizonte, algunos ucranianos expresaron su escepticismo de que se logre algún avance durante la cumbre del viernes entre Estados Unidos y Rusia.

Oleksandra Kozlova, de 39 años, que trabaja en una agencia digital en Kyiv, dijo el miércoles a The Associated Press que cree que los ucranianos “ya han perdido la esperanza” de que se puedan lograr avances significativos para poner fin a la guerra de 3 años y medio.

“No creo que esta ronda sea decisiva”, dijo. “Ya ha habido suficientes reuniones y negociaciones prometiéndonos a nosotros, la gente corriente, que algo se resolverá, que las cosas mejorarán, que la guerra terminará. Desgraciadamente, esto no ha ocurrido, así que personalmente no veo que se produzcan cambios”.

Anton Vyshniak, un vendedor de coches en Kyiv, dijo que la prioridad de Ucrania ahora debería ser salvar las vidas de su personal de servicio militar, incluso a expensas de hacer concesiones territoriales.

“En este momento, lo más importante es preservar la vida del personal militar masculino y femenino. Después de todo, no quedan muchos recursos humanos”, dijo. “Las fronteras son fronteras, pero las vidas humanas no tienen precio. Por lo tanto, algunos principios pueden ser ignorados aquí”.

Los ataques rusos en la región ucraniana de Sumy durante la noche del miércoles causaron numerosas heridos, dijeron funcionarios regionales ucranianos. Un ataque con misiles contra un pueblo de la comunidad de Seredyna-Budska hirió a una niña de 7 años y a un hombre de 27, según el gobernador regional Oleh Hryhorov. La niña fue hospitalizada en condición estable.

En la región meridional de Kherson, el fuego de artillería ruso alcanzó el jueves por la mañana el pueblo de Molodizhne, hiriendo a un joven de 16 años, dijo el gobernador regional Oleksandr Prokudin.