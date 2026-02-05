Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Zelenski cifra en 55,000 el número oficial de soldados ucranianos muertos en esta guerra

El presidente ucraniano aseguró que Rusia “no ha conseguido ni una sola victoria” y que “necesita un respiro”

5 de febrero de 2026 - 9:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Zelenski, quien confesó que después de cuatro años de guerra ya se ha “acostumbrado al miedo” y al hecho de que Rusia haya intentado eliminarle “varias veces”, acusó a Moscu de estar usando el frío “como arma” contra Ucrania para obligarla a aceptar “un ultimátum” en las negociaciones en curso en Abu Dabi. (Miguel Gutiérrez)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este miércoles que el número oficial de soldados ucranianos muertos desde el principio de la invasión militar a gran escala de Rusia, que el próximo 24 de febrero cumplirá cuatro años, es de 55,000.

RELACIONADAS

“En Ucrania, oficialmente, el número de soldados muertos en el campo de batalla, tanto de militares de carrera como movilizados, asciende a 55,000″, declaró Zelenski en una entrevista en exclusiva en Kiev a la televisión pública France 2, en ucraniano traducida por la cadena al francés.

A esa cifra, el presidente ucraniano señaló que hay que añadir “un gran número de personas que Ucrania considera desaparecidas”.

A finales de enero, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) estimó en un informe que entre 100,000 y 140,000 soldados ucranianos habían muerto desde febrero de 2022.

Zelenski subrayó que si Ucrania no detiene al presidente ruso, Vladímir Putin, este “invadirá Europa”. En caso de derrota de su país, “Rusia avanzará. Sus drones pueden operar en el interior de sus fronteras. El alcance de sus misiles es ilimitado. Atacarán por todas partes”, aseguró.

En 1990, líderes estudiantiles de una huelga de hambre en Ucrania pedían no solo romper con Moscú, sino también renovar el sistema político en casa.Cuando la Unión Soviética colapsó, Ucrania declaró rápidamente su independencia en 1991 y luego llevó a cabo un referéndum respaldado por más del 90% de los votantes."Estamos construyendo una Ucrania que tendrá suficiente fuerza y poder para vivir en seguridad y paz", dijo Zelensky, pidiendo una "paz justa".
1 / 16 | De la independencia a la invasión: Ucrania celebra 34 años como país autónomo. En 1990, líderes estudiantiles de una huelga de hambre en Ucrania pedían no solo romper con Moscú, sino también renovar el sistema político en casa. - Efrem Lukatsky

“Si perdemos nuestra independencia, si nos convertimos en parte de Rusia, sería una pérdida absolutamente monstruosa. Y estoy seguro de que no ocurrirá”, declaró el presidente ucraniano, quien espera que la paz se logre en menos de un año.

Zelenski, quien confesó que después de cuatro años de guerra ya se ha “acostumbrado al miedo” y al hecho de que Rusia haya intentado eliminarle “varias veces”, acusó a Moscu de estar usando el frío “como arma” contra Ucrania para obligarla a aceptar “un ultimátum” en las negociaciones en curso en Abu Dabi.

El frío como arma para imponer un “ultimátum”

“Rusia se aprovecha del frío. Claro que quiere infligir más sufrimiento a los ucranianos para que acepten lo que nuestros amigos estadounidenses llaman un ‘compromiso’. Pero, en realidad, es un ultimátum ruso. Los rusos no comprenden que cuanto más atacan a la población civil, cuanto más matan, cuanto más violan las reglas de la guerra, más alejan la posibilidad de un acuerdo entre Ucrania y Rusia”, manifestó durante la entrevista de veinte minutos.

El presidente ucraniano aseguró que Rusia “no ha conseguido ni una sola victoria” y que “necesita un respiro”.

“Rusia quiere que abandonemos todo el Donbás. Desde que comenzaron esta guerra, no han conseguido una sola victoria. Y los ucranianos somos perfectamente conscientes del precio que cada metro, cada kilómetro de este territorio le cuesta al ejército ruso. No cuentan las muertes. Conquistar el este de Ucrania les costará 800,000 cadáveres más. No resistirán tanto tiempo”, aseguró.

Y, sobre el contenido de las conversaciones en Abu Dabi, añadió: “Si hablamos de un conflicto congelado y mantenemos nuestras respectivas posiciones, eso ya es una gran concesión por nuestra parte. Los rusos necesitan un respiro. Si hablamos de una zona desmilitarizada, debemos tener el control de nuestra parte.

Para Kiev, abandonar todo el Donbás constituye una línea roja y exigen la creación de una zona desmilitarizada.

Putin solo teme a Trump, según Zelenski

En opinión de Zelenski, “Putin, no tiene miedo de los europeos, solo tiene miedo de (el estadounidense, Donald) Trump”.

“Estados Unidos tiene otras prioridades geopolíticas, pero deben comprender que Ucrania es un punto importante para la seguridad mundial”, subrayó.

El presidente ucraniano también abordó la reanudación del diálogo con Putin, a iniciativa de su homólogo francés, Emmanuel Macron, pero advirtió que “el interés de Putin es humillar a Europa”, por lo que señaló que la presión sobre el presidente ruso es “insuficiente”. Según él, cualquier diálogo “debe ser condicional”.

Tags
Breaking NewsRusiaUcraniaVolodymyr ZelenskyVladimir Putin
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 4 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: