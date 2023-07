El Departamento de Educación de Estados Unidos perdonará la deuda estudiantil de 3,600 puertorriqueños, ascendente a $102 millones, informó un portavoz de la agencia tras el anuncio de una nueva medida para condonar préstamos a raíz de errores.

La condonación se debe a correcciones ante fallas históricas en la administración del programa federal, y viene en respuesta a alternativas que la administración del presidente Joe Biden ha buscado luego del rechazo del Tribunal Supremo de Estados Unidos a perdonar los préstamos estudiantiles.

En total, el programa condonaría las deudas estudiantiles de 803,990 personas, ascendentes a $38,980.90 millones, según datos suministrados por la Casa Blanca.

La población puertorriqueña beneficiada representa un 0.4% del total que se impactará. Aunque el monto varía por cada prestatario boricua, el promedio por persona sería de alrededor de $28,333.

Los cinco estados con los montos más elevados de préstamos condonados, a partir de este programa, son Texas ($3,092 millones), Florida ($3,037 millones), California ($2,959 millones), Georgia ($2,130 millones) y Nueva York ($1,924 millones).

Estos cinco estados cuentan también con la mayor cantidad de personas beneficiarias: Texas (63,730), California (61,890), Florida (56,930), Nueva York (42,070) y Georgia (38,590).

“Al reparar fallas administrativas pasadas, nos aseguramos de que todos obtengan el perdón que merecen, tal como lo hemos hecho con los servidores públicos, los estudiantes que fueron estafados por sus universidades y los prestatarios con discapacidades permanentes, incluidos los veteranos”, manifestó el secretario de Educación federal, Miguel Cardona.

Desde el viernes, Educación federal comenzó a notificar directamente a los posibles beneficiados de este nuevo esfuerzo de condonación de deuda.

“Son estudiantes que llevaban 20, 25 años pagando y su principal se quedaba igual. El Departamento de Educación aceptó que hay en una serie de errores dentro de la administración del programa y a esos estudiantes es que se les va a condonar la deuda. Además, hay estudiantes que tienen una incapacidad y están pagando los préstamos y aquellos que demuestran, o sea, que ya se hayan identificado como que tienen esa incapacidad para poder pagar, también se les condonarán sus deudas”, explicó el director de Asistencia Económica de la Administración Central de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Rafael Ruiz.

“Otro grupo son los estudiantes que fueron víctimas de algún mal proceso en las instituciones. Ahí, por ejemplo, ya es conocido que en algunas universidades de Estados Unidos hubo unos tipos de fraude con los préstamos estudiantiles, esos estudiantes también cualifican”, agregó.

Ruiz recalcó que los individuos que pudieran cualificar deberán estar atentos a comunicaciones de Educación federal. Asimismo, indicó que pueden acceder al portal studentloans.gov para obtener información adicional.

El gobierno federal ya ha flexibilizado los criterios de condonación de deudas o para establecer planes de pago mediante unos programas, como el que beneficia a servidores públicos. Ruiz exhortó a las personas a corroborar su elegibilidad para un plan de pago, aun si lo ha hecho antes, pues ahora podría cualificar.

Tras la suspensión de pagos decretada debido a la pandemia de COVID-19, el gobierno federal comenzará nuevamente a cobrar mensualidades por préstamos estudiantiles, a partir de octubre próximo.

“Algo bien importante es que, como van ya cerca de tres años los estudiantes sin hacer esos pagos, y ahora empezó repentinamente, pues eso lo recoge el gobierno federal, y aquellos estudiantes que no puedan cumplir a tiempo con el pago de octubre o no lo puedan pagar, no los van a penalizar en el informe de crédito”, sostuvo Ruiz.

El director de Asistencia Económica de la UPR destacó que la cantidad de estudiantes de nivel subgraduado que recurre a préstamos estudiantiles se ha reducido en los últimos años. En cuanto a los estudiantes de nivel graduado, los números se han mantenido “estables”, indicó.

“A nivel subgraduado, los préstamos en los últimos años han bajado un poco el nivel y es debido a las ayudas de la pandemia. Pero, ya se acabaron las ayudas de la pandemia y se prevé que este año en adelante empiezan otra vez a subir los niveles de préstamo. A parte de que, para nuestros estudiantes, el préstamo no es parte del paquete de ayuda económica, es una ayuda opcional que ellos voluntariamente la solicitan”, indicó Ruiz, en referencia a que las primeras opciones son las ayudas económicas federales, como la beca Pell, y la asistencia económica que ofrece la institución.

Aunque no obtendrán información sobre los estudiantes que podrían beneficiarse de programas de condonación de deuda, Ruiz precisó que la UPR sí recibe datos sobre la tasa de morosidad de aquellos egresados que podrían estar en riesgo de incumplir con sus pagos tras graduarse.

Además, Ruiz urgió a las personas a estar alertas a cualquier intento de fraude relacionado con la condonación de préstamos estudiantiles. “Si alguien dice, ‘por $500 te puedo borrar la deuda, que te perdonen los préstamos’, no. Eso no se puede hacer, que no caigan”, expresó.

De acuerdo con los datos más recientes, publicados en 2022, la tasa de morosidad entre egresados en 2019 de recintos de la UPR fluctúo entre 0% para Bayamón a 4.9% para Cayey.

Entre las unidades académicas con estudios graduados, Río Piedras tuvo una tasa de morosidad de 1.8%, la de Mayagüez era de 1.3%, y la de Ciencias Médicas alcanzó el 0.4%, según datos provistos por la Oficina de Asistencia Económica del sistema universitario.