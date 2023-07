La reciente optimización al Registro de Ofensores Sexuales de Puerto Rico, que contiene más de 3,000 nombres de personas convictas por estos delitos, devolvió la atención a una pregunta que provoca inquietud en versados en el tema, y que debe obligar a la ciudadanía a mantenerse vigilante: ¿cuántos de estos agresores merodean por las calles sin ser identificados por las autoridades?

“Nos debe preocupar más la gente que no está en el registro, por eso siempre tenemos que estar alerta”, sostuvo la doctora Linda Laras, directora del Centro Salud Justicia de Puerto Rico, que brinda asistencia a víctimas sobrevivientes de abuso sexual. “Vemos 3,000 en el registro, pero tenemos que estar conscientes de que son mucho, mucho, mucho más que eso”.

En 2018, el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (CAVV) del Departamento de Salud estimó en 10,075 las víctimas adultas de abuso sexual. Según el propio programa, ese año, se registraron 1,097 querellas de violencia sexual ante el Negociado de la Policía.

PUBLICIDAD

“Sabemos que hay más ofensores que no están registrados, no podemos pensar que esos son los únicos”, reiteró la ginecóloga forense en entrevista telefónica con El Nuevo Día. “Realmente, si en Puerto Rico, de la querella a la convicción lo que hay es de un 4% a 10%, pues todos los demás (ofensores) están en la calle. Las convicciones no van a la par con las querellas”.

El Departamento de Justicia informó, la semana pasada, que optimizó el Registro de Ofensores Sexuales. Hasta el viernes, el portal contenía 2,961 récords de convictos por delitos sexuales –2,919 hombres y 42 mujeres–, así como 128 por abuso a menores –113 hombres y 15 mujeres–.

En los pasados 90 días, el portal conocelospr.com registró 580,000 visitas, informó a este diario la Unidad del Registro de Ofensores Sexuales de Puerto Rico (UROS) del Departamento de Justicia.

Para la licenciada Coralys Cruz Domínguez, administradora de la UROS, el rediseño del portal permitirá que más personas puedan navegar la plataforma, que contiene datos como el nombre de cada ofensor sexual, fotos, características físicas, dirección residencial, información vehicular, cicatrices, tatuajes y la ofensa por la que la persona resultó convicta.

“La tendencia ha sido aumentar. Antes, había menos ofensores y ha ido, poco a poco, en aumento”, reconoció Cruz Domínguez. “Se están reportando más casos, es una realidad social que estamos viviendo, pero también la organización del registro ha rendido frutos… Nos hemos asegurado de que los ofensores sexuales que tienen que estar registrados, estén registrados”.

PUBLICIDAD

Datos provistos por Justicia muestran que, entre 2013 y lo que va de 2023, han ingresado al Registro de Ofensores Sexuales 2,063 nuevos convictos. La cifra mayor se registró en 2018, cuando ingresaron 471 nuevos ofensores. En lo que va de 2023, se han registrado 120 ingresos, mientras que, en 2022, ingresaron 201.

Por mandato federal –recogido a nivel local en la Ley 243 de 2011–, los ofensores sexuales que están en el registro se dividen en tres clasificaciones. El Ofensor Sexual Tipo I incluye a aquellas personas que sean convictas por delitos de maltrato a menores, exposiciones obscenas o envío, transportación, venta, distribución o posesión de material obsceno, entre otros. Estos ofensores deben estar en el registro por un término de 15 años y también deben actualizar su información y foto una vez al año.

Ser un Ofensor Sexual Tipo II incluye agresión sexual y producción, posesión y distribución de pornografía infantil. Estará 25 años en el registro y deberá actualizar su foto cada seis meses. El Ofensor Sexual Tipo III estará en el registro “de por vida” y actualizará su foto cada tres meses. Entre los delitos resaltan: incesto, actos lascivos cuando la víctima no ha cumplido 13 años de edad y agresión sexual conyugal bajo la Ley 54 de violencia doméstica.

De acuerdo con la UROS, de los 3,089 récords hasta el viernes, 1,720 eran Tipo I, 566 eran Tipo II y 803 eran Tipo III. El sistema solo muestra aquellos convictos que están en la libre comunidad “por un beneficio alterno a pena de reclusión o una vez cumplida su sentencia”, según Cruz Domínguez.

PUBLICIDAD

[Te puede interesar: ¿Cómo hacer búsquedas en el Registro de Ofensores Sexuales?]

Debate de derechos

Con la optimización, también resurgió un debate conocido entre defensores y opositores del registro, creado por ley en 1997. El licenciado Manuel Quilichini, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, es una de las figuras que entiende que el portal supone una violación de derechos civiles y humanos hacia los convictos.

“Es preocupante la utilización de ese registro por la sociedad”, opinó. “Me preocupa mucho, en términos de que nosotros tenemos un sistema que cree en la rehabilitación y, sin embargo, esto es el escollo más grande contra la rehabilitación de estas personas”, dijo, al añadir que el portal “tiene demasiada información”.

“Entiendo la necesidad de la sociedad de identificar quiénes son un riesgo, pero, ¿qué pasa cuando deja de ser un riesgo? Ahí es que cuestiono el registro permanente”, planteó.

La licenciada Cruz Domínguez rechazó esa posición, al sostener que el registro es un mecanismo civil de información. “Ellos pueden trabajar, ciertamente, hay condiciones en los lugares que van a trabajar, lugares sensitivos, donde hay poblaciones vulnerables, pero ellos no están impedidos de reintegrarse a la sociedad. Ellos trabajan, ellos estudian, ellos viajan, así que por ese lado no lo vemos de esa manera”.

“A nivel federal, se ha atacado mucho el tema, y el Tribunal Supremo federal siempre ha llegado a la misma conclusión, y es que el registro no es punitivo, el registro es civil”, puntualizó.

Por otro lado, Quilichini sostuvo que, en Estados Unidos, se han dado casos en los que vecinos de ofensores sexuales los agreden o incendian sus hogares. Pero, a nivel local, Cruz Domínguez dijo que no conocen de instancias como esas. Además, el registro dispone, en sus condiciones sobre su manejo, que “el mal uso de esta información es un delito y será sancionado con una multa, cárcel o ambas penas”.

PUBLICIDAD

Sobre dicha controversia, la doctora Laras aportó que el registro es una herramienta vital para la protección de la ciudadanía, aunque argumentó que no debe ser la única. En casos de menores, mencionó la importancia de que los padres eduquen a sus hijos sobre qué hacer en caso de que se sientan incómodos en una interacción, así como enseñarles a comunicar sus inquietudes.

Vienen de Estados Unidos

Sobre 1,000 de los más de 3,000 casos en el registro son personas que fueron convictas en otras jurisdicciones de Estados Unidos y se mudaron a Puerto Rico. La administradora de la UROS manifestó que sería “especulativo” hablar de las razones por las que estas personas deciden establecer su residencia permanente en la isla, pero admitió preocupación.

“Te puedo asegurar que no es por ser menos restrictivos, por usar esa palabra, porque realmente no lo somos. Básicamente, estamos a la par con el ámbito federal en términos del cumplimiento con el registro. Nos preocupa el hecho de que son ofensores que se mudan a nuestra isla, pero les aplican los mismos requisitos, la misma fiscalización”, acotó.

Otro aspecto por el cual considera necesario el registro es por la reincidencia de estos ofensores. Estudios sobre el tema han encontrado tasas de reincidencia entre ofensores sexuales de 10% a un 15% después de cinco años, de 20% después de 10 años y de 30% a un 40% luego de 20 años. Pero esas cifras podrían ser conservadoras porque no todos los delitos se detectan.

Según el portal “Stop Child Predators”, los ofensores sexuales tienen, al menos, cuatro veces más probabilidades que otros delincuentes de ser arrestados de nuevo por un delito sexual. Además, de los convictos liberados que cometieron otro delito sexual, el 40% lo perpetró el año posterior a su liberación de prisión. En el caso de abuso sexual infantil, más del 90% de las víctimas conocen al perpetrador, observó la organización.

PUBLICIDAD

Dalixi Rivera, jefa del Negociado de Programas de Comunidad del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), afirmó que los programas de tratamiento de la agencia permiten ver progreso en los convictos. Empero, reconoció que no es posible impedir que vuelvan a cometer un delito.

“El seguimiento (a ofensores en la libre comunidad) está en que nos visitan a la oficina, nosotros vamos a la comunidad (donde residen), hablamos con familiares, con vecinos en esa comunidad. Si está trabajando, hablo con su supervisor en el empleo”, dijo Rivera, y añadió que el tiempo que transcurrirá entre cada visita se determina caso a caso.

El DCR no ofreció estadísticas de cuántos ofensores sexuales se encuentran en tratamiento o en algún programa de desvío. La Policía tampoco contestó una petición de información de casos de delitos sexuales por año y la tasa de convicción en los mismos.

En 2015, la Universidad Carlos Albizu realizó un análisis sobre las características psicosociales de una muestra de confinados puertorriqueños sentenciados por delitos sexuales. Sobre ese aspecto, Cruz Domínguez destacó que no hay un perfil definido.

“Con la experiencia que tenemos trabajando con este tipo de casos, no hay un perfil específico porque hay gente adinerada, hay gente de bajos recursos, hay jóvenes, hay adultos, hay ancianos. Cualquiera puede ser un ofensor sexual, porque realmente hemos visto de todo”, apuntó.

Además de permitir buscar ofensores por su nombre y apellidos o por pueblo, el registro ofrece la opción de “Notificaciones Comunitarias”, para que cualquier persona interesada pueda ser notificada por correo electrónico “cuando un ofensor sexual es registrado cerca de su hogar, trabajo o la dirección de la escuela que está cerca de la dirección de su interés”.

PUBLICIDAD

“Ojalá y no hubiera que hacerlo (mantener un registro), pero no tenemos ni siquiera suficientes servicios para poder atender o evitar que esas personas vuelvan a cometer (un crimen sexual). Porque la literatura dice que lo vuelven a hacer; no todos, pero un gran número”, esbozó la directora del Centro Salud Justicia, cuya Línea de Orientación y Ayuda está disponible 24/7 a través de llamada o texto al (787) 337-3737.

“El registro es una manera de (...) proteger la comunidad”, subrayó la doctora Laras.