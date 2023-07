La conmemoración de los 85 años del Estado Libre Asociado (ELA) estará enmarcada en la lucha interna por la candidatura a la gobernación en el Partido Popular Democrático (PPD), ya que dos de los principales y posibles aspirantes al cargo, Carlos “Charlie” Delgado Altieri y Jesús Manuel Ortiz, ofrecerán mensajes en lo que se perfila como la pavimentación del camino hacia una primaria.

“De salida, se está diciendo que una de las cosas que Charlie había dicho era que pensaba que, tal vez, la primaria no tenía que darse, porque se llegaba a un entendimiento entre las partes, ya sea por una encuesta, porque vieran que alguien no tiene posibilidad. Me parece que eso, ciertamente, no va a ser el caso, porque Jesús Manuel no se va a quitar. Me parece que esa es una indicación obvia. Al contrario, está edificando su figura”, apuntó el analista político Carlos Díaz Olivo.

“Primarias va a haber. Eso es un hecho. Habrá que ver ahí cómo Charlie logra posicionarse porque, de salida, su posición es un tanto incómoda porque la oficialidad es Jesús Manuel. Tiene que ver cómo no se ve desleal al Partido Popular y que sea una persona que piense nada más en su candidatura”, agregó.

Aguada será este año la sede de los actos oficiales para conmemorar, el 25 de julio, los 85 años del ELA, y el orador principal será Ortiz. Por su parte, Delgado Altieri hará lo propio el 22 de julio, en una actividad convocada por el alcalde de Lares, Fabián Arroyo Rodríguez, en el antiguo restaurante Mofongo Parrillero.

“Primero que todo, Charlie es de Lares. Su mamá es de Lares, su hermano es de Lares. Charlie viene a Lares. Aunque fue alcalde de Isabela, se pasa en Lares. Cuando se acercó y me dijo que aspiraba a la gobernación, le dije que contara conmigo para cualquier actividad que tuviera. Me habló de la posibilidad de llevar el mensaje, con motivo del 25 de julio y el aniversario del Partido Popular, y la coordiné”, explicó el alcalde, no sin antes aclarar que no se invertirán fondos públicos.

Defensa a los invitados

El alcalde de Aguada, Christian E. Cortés Feliciano, recalcó, entretanto, que el orador del evento “oficial” del 25 de julio en su pueblo es Ortiz, porque “es una de las figuras más importante del país en este momento”.

“Es un representante que está teniendo éxito desde la Asamblea Legislativa, y decidimos que podía ser una persona que puede abundar de las facultades de la Constitución de Puerto Rico”, dijo.

Rechazó que haya invitado a Ortiz para ayudarlo en una posible primaria, sobre todo, porque fue su director de campaña cuando se produjo la contienda por la presidencia de la Pava a principios de este año. “No creo que eso sea así. Normalmente, se hacen actividades de la Constitución de Puerto Rico oficiales, en diversos municipios”, apuntó.

Sin embargo, Díaz Olivo opinó que “ahí te indica que, aunque todo eso pueda ser en términos de oficialidad, tú ves que se está usando la actividad para un propósito partidista, en el sentido de que el alcalde, obviamente, apoya a Jesús Manuel”.

El senador Juan Zaragoza, Delgado Altieri y el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, reconocieron, en entrevistas separadas, que le corresponde al presidente del PPD ser el orador principal de la actividad oficial del ELA. Ni Ortiz ni el presidente del Senado, José Luis Dalmau, contestaron llamadas de El Nuevo Día. Al interior del PPD, el quinteto es mencionado como posibles aspirantes a la gobernación en 2024.

“Jesús Manuel es el presidente del partido y Charlie es el vicepresidente”, dijo Hernández, quien reveló que, posiblemente, será invitado para “hablar del ELA en Aguadilla”.

“A Jesús, por el libro, le toca montarlo. Hay que ver el montaje que va a haber allí (Aguada)… si se va a resaltar el ELA, el contenido del mensaje. De nuevo, ese es el evento oficial del partido. El anuncio y el protagonista no sorprenden por sí solo, porque él (Ortiz) es el que viene a montar eso. Hay que ver el montaje, la propaganda, qué es lo que se va a resaltar”, añadió Zaragoza.

“En el caso de Charlie, es más complicado. No es el presidente. No es el 25 de julio. Ese pues ya, en su faz, aparenta ser para resaltar su figura”, abundó el senador.

“Nadie aquí es ingenuo”

Al preguntársele a Delgado Altieri si ambas actividades sirven como plataformas para Ortiz y él, respondió: “Nadie aquí es ingenuo”. “Todos sabemos que Jesús Manuel tiene una perspectiva o posibilidad de correr. La tiene Dalmau, el alcalde de Villalba, Zaragoza y yo. Esa es una realidad. Quien quiera simular otra cosa, no está siendo del todo transparente. Creo que Jesús Manuel y todos tenemos el mismo derecho de aspirar y de hacernos disponibles”, puntualizó.

Reiteró, igualmente, su llamado a los líderes de la Pava a que analicen la situación interna del partido y del país, con el fin de llegar a acuerdos, “los que sean y para lo que sean”.

“Hay que tener un diálogo y analizar lo que está sucediendo en el Partido Popular, inclusive hacer encuestas y que sean encuestas para evaluar científicamente las posibilidades de cada candidato. Eso es un ejercicio científico”, destacó el excandidato a la gobernación del PPD en 2020.

De inmediato, el alcalde de Villalba rechazó el mecanismo de una encuesta como barómetro, y recordó que, cuando aspiró a presidir el PPD, las encuestas lo colocaban por debajo. “Yo no estoy de acuerdo en que se tomen decisiones con encuestas que toman una radiografía en un momento. No toma la realidad de la calle”, dijo Hernández.

“Yo lo que espero es que esa plataforma la utilicen para hablar de cuál es el Partido Popular que ellos, cómo líderes, aspiran y cómo vamos a fortalecer el ELA de cara al futuro”, señaló.

Sobre el llamado de Delgado Altieri a que no haya primarias, dijo que lo toma con “mucha preocupación, porque el PPD es democrático, su apellido es democrático y, si antes había una visión de no insertarse en primarias, ya hemos pasado por ese evento en muchas circunstancias”.