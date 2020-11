Olga Iris González Viruet vio a su hijo nacer y también lo vio morir.

Cuando tenía ocho semanas de embarazo, el médico le dijo que no se escuchaban los latidos de la criatura. Si en una semana después eso no cambiaba, tendría que removérsela mediante un raspe.

Esa no es una buena noticia para nadie. Pero menos lo fue para Olga Iris. Ella y su entonces esposo tenían problemas de fertilidad. Llevaban ambos tres años sometidos a tratamientos para poder procrear.

“Yo, de jovencita, siempre decía que no quería tener hijos. Ya cuando me caso y formo un hogar esa perspectiva cambia, esa forma de pensar. Sí, quería tener un bebé, una familia, ser mamá. Quería poder conocer lo que era esta experiencia”, cuenta Olga Iris, de 49 años, entrevistada en una mañana reciente en la plaza pública de Arecibo, su pueblo natal.

Enfrentada a la posibilidad de que la vida que con tanta ilusión llevaba en su vientre se malograra antes de desarrollarse, Olga Iris recurrió a su fe. “Yo empecé a orarle a papá Dios. Yo le decía señor, si me lo pusiste, no te lo lleves. Permíteme tenerlo y disfrutar de él”, recuerda. Una semana después, el corazón comenzó a dejarse oír.

El niño nació el 19 de septiembre de 1995. Se le llamó Ramón Francisco, igual que el padre. Para su familia fue “Junito”. Nació por cesárea, tras 20 horas de parto. Pesó 7 libras con seis onzas y media, y midió 22 pulgadas. A pesar de la dificultad del alumbramiento, fue lo que en buen puertorriqueño se conoce como un niño “grande y colorao”.

“Yo decía: ‘ahora ya entiendo porque la gente dice que mucho sufren las madres cuando son primerizas’”, cuenta Olga Iris.

Hubo en el camino algunas dificultades. “Situaciones como tiene toda familia”, dice la mujer, quien está en las etapas finales de concluir un doctorado en sicología clínica.

Olga Iris y su esposo se divorciaron cuando Ramón Francisco tenía seis años y su hermana menor, Nomaris, tres. El muchacho, dijo la madre, “dio trabajo, era rebelde”. Fue diagnosticado con déficit de atención. Los problemas lo llevaron a que pasara seis años de su adolescencia y temprana adultez separado de la madre, viviendo con su padre. Abandonó la universidad más de una vez.

Parecía que no tenía rumbo en la vida hasta que, sin que la familia sepa exactamente cómo, encontró su vocación donde menos lo imaginaban quienes lo conocían: en la mecánica automotriz. “Cuando él estudió mecánica, nos sorprendimos porque decíamos: ‘es que no lo vemos haciendo mecánica, con las manos engrasadas’. No le gustaba ni cambiarle el aceite y filtro al carro de nuestra casa”, cuenta Olga Iris.

La vida soñada

Las cosas empezaron a caer en su sitio.

Hace dos años, Ramón Francisco volvió a vivir con su mamá. Recién había obtenido su licencia de mecánico. Tenía empleo como asistente del gerente de una estación de gasolina en la que ejercía como mecánico. Buscaba junto a un amigo un terreno donde montar su propio taller. Olga Iris quería ayudarlo a comprar el lote con la idea de establecer en el mismo terreno su oficina de sicóloga.

Fueron de los mejores días. Pasadas las turbulencias, la vida mostraba mejor semblante. “Éramos la familia que siempre yo quise tener. Nosotros tres juntos”, recuerda.

Duró poco. Llegó el COVID-19. Y lo destruyó todo con furia de dragón.

En julio, Olga Iris, consiguió un nuevo empleo como oficial de hipotecas en un banco. Empezó el jueves, 9 de julio. El lunes 13, fue su primer día presencial. El jueves 23, presentó el primer síntoma: tos. El sábado 25, el segundo: fiebre. El domingo, la fiebre era más intensa. La sospecha, que desde el primer instante se insertó en la mente como un dardo, se confirmó al par de días: COVID-19.

Es muy difícil establecer con total precisión dónde y cómo alguien se contagia. Olga Iris dice tenerlo claro. “Entiendo que fue en mi trabajo. Yo no iba ningún otro lado, ni me relacionaba con nadie, ni mis hijos. Después que yo entro a trabajar es que yo me enfermo”, dice.

Cuando ella fue hospitalizada, ya Ramón Francisco tenía síntomas que él mismo trataba de negarse. Tres días después estaba junto a ella en el hospital. Se vio allí, entonces, en el Doctors’ Center Hospital de Manatí, el más desgarrador de todos los dramas. Madre e hijo luchando contra la muerte día a día, noche a noche, el uno al lado del otro.

Los dos supieron desde el primer momento que Ramón Francisco estaba en alto riesgo. El COVID-19 lo agarró con el conteo en contra: es asmático crónico desde los 19 días de nacido, tenía sobrepeso y un estilo de vida mayormente sedentario.

“Todo el tiempo tuve eso en la mente”, dijo Olga Iris.

Ambos veían el celaje de la muerte pasarles, abrupto, cerca. Pero, no lo hablaban en voz alta. “Yo no se lo iba a decir a él y él no me lo iba a decir a mí”, cuenta Olga Iris.

Cuando ella, sedada, no podía valerse por sí misma, él la velaba. Si ella se quejaba, él llamaba a las enfermeras. “Cuando yo estuve bien delicada, él estuvo conmigo y él pudo verlo. Él lo que decía ‘si a mami le pasa algo yo me muero’”, recuerda Olga Iris.

Cuando ella empezó a recuperarse, él siguió deteriorándose. Ante la mirada infinitamente adolorida de ella, él se apagaba como una vela que se extinguía. Cada día hablaba menos y se quejaba más. El protocolo del hospital es que ambas camas están separadas por una cortina, aunque los pacientes, como en este caso, sean familia. Ella nunca permitió que cerraran la cortina. “Tenía miedo de que se lo llevaran del cuarto’”, dice.

En algún momento, él dejó de comer. Olga Iris se olvidó otra vez del protocolo, se levantó como pudo de su cama y trató de alimentarlo como cuando él era un bebé. “Estaba bien débil y tenía mucho dolor en el cuerpo”, cuenta Olga.

Fue su última interacción. Ese mismo día se lo llevaron a intensivo, donde fue intubado. De sus últimas palabras fueron “ay, ma”. “Lo único que me decía era ‘ay, ma’. Él nunca me dijo, pero yo lo interpretaba como miedo”, cuenta Olga.

Al despedirse, él sacó fuerzas de donde ya no tenía y apretó lo más fuerte que pudo la mano de ella. “Cuando él se fue yo dije ‘no me importa el protocolo’. Lo besé, lo abracé, le dije lo mucho que lo amaba, que lo íbamos a esperar, que iba a estar bien, que no se preocupara por mí. Ya él sabía que yo estaba bien. Su mayor preocupación era que a mí me pasara algo. Que se fuera tranquilo”, cuenta Olga.

Ramón Francisco padecía de asma crónica y estaba sobrepeso, reconoció su madre, dos situaciones que lo pusieron a mayor riesgo de sufrir complicaciones por el coronavirus.

Doloroso encuentro

Ella estuvo seis días más hospitalizada. Del hijo, solo le decían que estaba “estable”. Cuando fue dada de alta, pidió que le dejaran verlo en la unidad de intensivo. Tuvo así una experiencia que no tiene ningún familiar de paciente de COVID-19, pues debido al carácter altamente contagioso de la enfermedad una vez atraviesan las puertas del hospital no se les vuelve a ver hasta que, vivos o muertos, salen.

Personal del hospital le pidió que estuviera preparada. Ramón Francisco llevaba seis días intubado. Le advirtieron que estaba hinchado e irreconocible. Ella escuchó y pidió a Dios “fuerza para ver lo que voy a ver”. El golpe fue duro.

“Cuando lo vi así, yo empecé a llorar. Lloré, lloré hasta que me cansé”, recuerda Olga Iris. “Yo siempre mantuve la esperanza de que él iba a salir hasta que lo vi. Ya cuando me dieron de alta ya sabía que él no iba a salir de allí. Aunque nadie me lo dijo, yo lo supe”, afirma.

Dos días después, el 12 de agosto, poco después de las 12:00 de la noche, Ramón Francisco falleció. Está entre las personas más jóvenes muertas de COVID-19 en Puerto Rico.

“Uno guarda la esperanza de que si otros han sobrevivido por qué él no iba a sobrevivir, a pesar de que yo lo vi y que yo sabía mi corazón que eso no iba a pasar. Pero uno siempre tiene fe y le pide a Dios un milagro y que le dé la oportunidad. Pero no”, cuenta Olga. “Yo dije: ‘señor, si te vas a llevar a uno de los dos, llévame a mí que ya yo viví, yo ya yo hice lo que tenía que hacer. Él es un nene, dale la oportunidad a él para que él pueda alcanzar sus metas y sus sueños’. Pero no era a mí que me tocaba”, dice.

Antes de deslizarse hacia la inconsciencia del coma, Ramón Francisco le pidió que hablara, que tratara de evitar que otra gente cayera en las redes del COVID-19. “Hay tanta gente que no tiene conciencia de que esto es real, de que estamos sufriendo, de que está tomando vidas inocentes. Hay que crear conciencia de que esto es real”, dice.

En una urna de cristal en su casa, Olga Iris guarda la camisa del uniforme del trabajo de mecánico licenciado que Ramón Francisco casi no llegó a ejercer.

Junto a la camisa, estas palabras de su hijo, relacionadas a su licenciamiento como mecánico: “una meta personal que hace mucho quería cumplir. Gracias a Dios lo logré. Mucho esfuerzo y dedicación para lograrlo. Espero que sea el comienzo de un cambio en mi vida, por mi bien y el de los míos, que siempre ha sido la meta final”.

El muchacho escribió ese mensaje el 23 de mayo. Olga Iris lo encontró en las notas de su celular después de su fallecimiento.

Nunca llegó a enviarlo.