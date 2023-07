Tras el retiro del nombramiento de Ángel Toledo López como secretario del Departamento de Educación antes de ser colgado por el Senado, gremios magisteriales insistieron ayer en que la persona al frente del sistema debe ser una funcionaria o funcionario que venga de la misma institución y vaya a erradicar la politización en la agencia.

“Estamos planteando que quien quiera que llegue al Departamento de Educación tiene que trabajar para erradicar esa corrupción que hay, esa politización partidista. Quisiéramos que quien quiera que venga, aunque tenga ideologías como la tenemos todos nosotros, le responda primero al sistema educativo del país antes que a su partido”, insistió Migdalia Santiago Negrón, vicepresidenta de la organización UNETE y maestra de educación especial.

Por su parte, Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), señaló que lo ocurrido con el nombramiento y retiro de Toledo López “ha sido un circo que nos lleva a discutir la raíz del problema y es, la intromisión de la política partidista dentro del gobierno”.

Tras la salida de Toledo López, el subsecretario Luis González queda a cargo hasta que el gobernador Pedro Pierluisi haga otra nominación. González llegó a Educación en julio de 2022 luego de salir de la subsecretaría del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

“El gobernador Pierluisi en su momento estará cumpliendo con su deber constitucional de someter los nombramientos que entienda correspondientes. El Departamento de Educación continúa inmerso en el proceso del comienzo de clases, de la renovación de la infraestructura y de la descentralización anunciada recientemente en conjunto con el gobierno federal”, explicó la oficial de prensa de La Fortaleza, Sheila Angleró.

Mientras tanto, uno de los nombres para ocupar el puesto que suena fuerte es el de la doctora Beverly Morro Vega, quien tiene el puesto de subsecretaria interina de Asuntos Académicos, el cual ocupaba Toledo López antes de ser designado.

“Lo que hemos escuchado es que podría ser Beverly Morro Vega. Aún no sabemos si será la persona que el gobernador nombre, pero es la persona que se escucha. Ella tiene la plaza de subsecretaria (interina) de Asuntos Académicos desde el 3 de julio, que era la que Toledo tenía. Él la nombró”, comentó Santiago Negrón.

Controversia sobre renominación

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, autoconvocó esta semana una sesión extraordinaria para atender 16 nombramientos, la cual fue criticada por algunos legisladores de minoría por no iniciar el proceso por vistas públicas.

El retiro de los nombramientos provocó interrogantes sobre si se podrían renominar, ya que a pesar de que había iniciado la sesión, aún los senadores no habían emitido sus votos para colgar o aprobar a los designados.

“Lo que dice la jurisprudencia es que, si se rechaza un nombramiento, no se puede volver a designar en el periodo de receso porque ya hay una determinación del Senado. Pero no hay absolutamente nada decidido en cuanto este asunto. Espero que no llegue a los tribunales porque me parece que sería una ridiculez, pero si llegara habría que ver qué argumentos salen de un lado y del otro”, argumentó Carlos Gorrín Peralta, profesor de derecho constitucional de la Universidad Interamericana.

Además, el jurista resaltó que “más que un problema constitucional, esto es un problema político, de que estos dos partidos juegan con la política y con la constitución y eso es censurable, venga de donde venga”. Indicó que no hay base jurídica para decir que el gobernador no puede volver a nominar, “pero creo que sería un descaro que lo haya retirado si genuinamente lo quiere volver a nominar”.

La profesora constitucionalista Yanira Reyes Gil coincidió en que nada le impide volver a nominar porque “sería distinto si ya lo hubieran considerado y colgado su nominación”.