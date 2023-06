Ante el pronto vencimiento de la extensión del estado de emergencia por violencia de género, el gobernador Pedro Pierluisi se inclinaría a extenderla por seis meses, en respuesta a la petición de la oficial de cumplimiento Ileana Espada de que necesitarían más tiempo para dar continuidad a los esfuerzos de prevención y respuesta.

“El gobernador está evaluando las recomendaciones de la fiscal Ileana Espada, pero sí se inclina a extender la orden ejecutiva por seis meses”, aseguró la secretaria de prensa de Fortaleza, Sheila Angleró, a El Nuevo Día.

Espada, por su parte, enumeró a este diario los asuntos que aún faltan por dar seguimiento como el programa de Reeducación y Readiestramiento de personas agresoras, el plan de colaboración municipal y el lanzamiento de dos aplicaciones tecnológicas móviles para el uso de víctimas, una para órdenes de protección y otra para seguimiento desde el telefono a la plataforma de los “SAFE Kits”.

“Sabemos que tenemos que trabajar la prevención, pues la recomendación que se hizo en el informe de octubre y lo que hemos presentado es que todavía necesitamos algún tiempo para afianzar protocolos nuevos, conceptos nuevos, proyectos nuevos. Muchos de los comentarios de las expertas es que hemos sido muy efectivos en la respuesta, que es algo que se puede trabajar de una manera más puntual. Mientras, la prevención va al aspecto comunitario, al aspecto educación”, explicó Espada, en entrevista desde el Centro de Operaciones y Procesamiento de Órdenes de Protección (Copop), en el cuartel general de la Policía.

Pierluisi declaró un estado de emergencia por violencia de género (OE-2021013) el 25 de enero de 2021, el cual vencía el 30 de julio de 2022. A raíz de la orden ejecutiva 2022-035, firmada el 23 de junio de 2022, se extendió hasta el 30 de junio. Está por verse si el primer ejecutivo alargará el plazo.

Espada indicó que, bajo la primera orden ejecutiva (OE-2021013), creó el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación (PARE), el cual estuvo en operaciones hasta el año pasado y estableció una serie de recomendaciones a diversas agencias.

“No puede haber un estado de emergencia permanente, porque ese no es el propósito de todas las iniciativas que se encaminaron a través de la orden ejecutiva, pero sí con la segunda orden, que está vigente hasta el 30 de junio, lo que se pretendía era una fase de transicionar, y, obviamente, se ejecutaron una serie de proyectos que quedaron pendientes así que prácticamente no era una orden de transición porque había proyectos que había que culminar”, abundó.

La fiscal, que está destacada en la Oficina del Gobernador hasta junio de 2024, destacó algunos logros como el portal actualizado de rastreo de los exámenes de violencia sexual, el plan de municipios para atender la violencia de género y el desarrollo de todas las faces del Copop, que inició oficialmente en noviembre de 2021.

Hasta junio, Espada puntualizó que se han perpetrado 8 feminicidios íntimos. Además, precisó que el año pasado cerró con 9,850 órdenes de protección. Hasta el 15 de junio de 2023, habían 4,620 órdenes correspondientes a este año en el sistema del Copop.

Uso de la tecnología para la prevención

Entre los proyectos que aún faltan por completar están una herramienta digital móvil para alertar sobre violaciones a órdenes de protección. La oficial de cumplimiento no confirmó cuando estaría lista, pero si compartió que se atrasado debido a las interrupciones en la confirmación en el Senado de un director ejecutivo para el Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (PRITS).

“Esa aplicación no es inicialmente para todo el mundo, es para personas que tengan órdenes de protección, porque tenemos que establecer un sistema y ese sistema va a estar basado en el Copop. (...) Si una persona entiende o siente que su agresor está cerca, que activa el botón (de la aplicación)”, explicó sobre la plataforma que están trabajando.

Esta aplicación complementaría los servicios del Copop, que ya maneja información como historial, dirección y foto de la persona peticionada (a quien se le otorga una orden de protección para no acercarse a una persona.

Además, esperan por concretar la versión móvil del sistema de rastreo de los éxamenes de agresión sexual (Sexual Assault Kit Tracking) del Instituto de Ciencias Forenses.

“Hay algunos proyectos que no necesitan una gran inyección de fondos, pero hay otros que dependen de los fondos, por ejemplo, los servicios prioritarios de las organizaciones. Así que en ese sentido, ya el gobernador está evaluando los informes”, dijo al mencionar que ya desde el informe de octubre, la recomendación era extender el estado de emergencia por más tiempo.

“En el aspecto de prevención todavía tenemos que trabajar y establecer una serie de herramientas para fortalecer, para que no tengamos que llegar a la respuesta. Obviamente los fondos, que es algo que el gobernador ha sido bien enfático, que quiere agilidad y quiere que esos fondos se muevan de una manera rápida. El dictamen de la orden ejecutiva establece 90 días, 90 días desde el aviso público hasta que se desembolsó el dinero. Pero eso conlleva también que ese aviso público salga a tiempo”, insistió Espada.

Preocupaciones de los organizaciones

Por su parte, Vilma González Castro, directora ejecutiva de Coordinadora Paz para las Mujeres señaló como un “reto importante” la falta de consistencia de las agencias gubernamentales.

“Existe un limitado entendimiento sobre lo que es prevención de violencia de género a nivel isla. Si bien es cierto que declarar un estado de emergencia por parte del gobierno central del país lleva un mensaje firme de apoyo a las sobrevivientes, aún falta internalizar que la prevención de la violencia de género es un trabajo multisectorial donde debe haber esfuerzos continuos”, destacó.

Además, insistió que la falta de implementación de un currículo de perspectiva en las escuelas del país. “Luego de muchos esfuerzos y el trabajo de un comité de expertas, este tema no se atendió como lo establecía la ley, respondiendo a presiones políticas y de grupos fundamentalistas”, sostuvo.

Desde el Comité PARE, destacó que se lograron realizar vistas públicas en el archipiélago y la creación de la llamada Alerta Rosa, que busca alertar inmediatamente al país de la desaparición o secuestro de una mujer.

Además, indicó que lograron la creación de una ley que define el feminicidio y transfeminicidio como conductas que constituyen el delito de asesinato en primer grado. González Castro coincidió con Espada en la importancia de la creación de un sistema de rastreo de SAFE Kits.

“Esto último está acompañado de un esfuerzo para disminuir el ‘backlog’ de SAFE Kits sin analizar. Finalmente, esta declaración de estado de emergencia logró que los medios de comunicación dieran visibilidad a la problemática de violencia de género en el país y a temas que las organizaciones llevábamos mucho tiempo tratando de divulgar. Aunque no se han logrado disminuir los feminicidos por violencia de género, reconocemos que cambios en las normas sociales requieren de tiempo y consistencia”, compartió.