Ocho años, 10 rutas del Camino de Santiago y cuatro libros.

Así podrían ilustrarse los últimos años del maestro retirado Vicente Cabán Valentín, quien comenzó a viajar desde muy joven, pero quedó tan impresionado con el conjunto de rutas de los peregrinos de la época medieval entre Francia y España que regresó varias veces y ha escrito dos libros de sus experiencias.

Sobre su infancia, cuenta que vivió en un barrio de Vega Baja que desapareció luego que el gobierno desahuciara a las 40 o 50 familias que residían en el lugar para el 1954. De allí, su familia se mudó a una casa en el área de la playa vegabajeña Puerto Nuevo. Era una mudanza natural para su padre, Ramón Cabán Rosario, quien era pescador y tenía un próspero negocio de pesca y venta de pescados y mariscos.

Desde adolescente, Vicente tuvo sueños de viajar y conocer otros lugares. Por eso, se puso de acuerdo con un primo para falsificar una carta con la que la madre de aquel lo mandaba a buscar desde Nueva York, recordó con una sonrisa traviesa. Sus padres aceptaron enviarlo a la Gran Manzana en aquella época de intensa emigración de boricuas a ese estado. Allí, trabajó desde muy jovencito e hizo un bachillerato en Estudios Sociales para luego trabajar como maestro.

Muy temprano en su vida decidió comenzar a viajar y todavía recuerda que la primera vez que llegó a Europa tenía $87 en el bolsillo. En total, ha visitado 43 países y seis continentes. Le falta Australia, pero lo tiene en agenda.

Siempre ha sido muy activo, pues solía caminar, correr y hacer yoga, y entre sus planes estaba recorrer el Camino de Santiago, pero no fue hasta que se jubiló que decidió hacer ese viaje.

“Después que me jubilé, no sabía qué hacer y pensé que el Camino me daría la respuesta. Por eso, me fui al Camino Portugués Central en el 2015, porque pensé que ahí estaría la respuesta de qué yo iba a hacer el resto de mi vida. Yo estaba bien económicamente, pero, después que uno se jubila, el dinero no es suficiente. Uno tiene que tener algo y yo tenía que llenar un vacío. El Camino no me dio la respuesta, pero se abrieron muchas posibilidades de lo que yo podía hacer por el resto de mi vida. Otra cosa que me sucedió y que les ocurre a muchas personas es que el Camino me ‘pilló’ (atrapó) y después es bien difícil salir de eso. Uno quiere volver y volver. Cuando uno está terminando un camino, ya está planificando el próximo”, explica Vicente, quien ha hecho hasta dos rutas del Camino en un solo viaje.

Regresó varias veces para hacer diferentes rutas, incluyendo el Camino Francés, cuyo recorrido son cerca de 800 kilómetros. Ese es el más extenso de los caminos que ha hecho. Le tomó 31 días.

El más reciente lo hizo del 19 de abril al 24 de mayo de este año. Ese fue el recorrido número 10. Caminó 764 kilómetros y, como al terminar le sobraban siete días de su estadía, hizo otro camino más corto, de 112 kilómetros.

“Habían pasado cinco años sin hacer un camino. Ya tengo 77 años y no sabía si lo podía hacer, por el peso de la mochila, que son como 18 o 20 libras más el agua”, indica Vicente, quien nunca ha dejado de ejercitarse y participar de caminatas con grupos que hacen senderismo en Puerto Rico.

Todas las rutas del Camino llegan a la catedral de Santiago de Compostela, capital de Galicia, siendo uno de los grandes núcleos de peregrinación del cristianismo, junto con Jerusalén y Roma. Llegar a esa meta, sin embargo, no es lo más importante de esos recorridos.

Lo que marca a quien hace el Camino “son las experiencias que se viven y las personas que uno conoce”, afirma Vicente. “Es un ejemplo de lo que es la vida porque hay llantos, hay celebración. Es como ser un monje y deshacerse de los trapos de monje y hacer votos de pobreza porque tengo 18 o 20 libras en mi mochila para caminar mes y medio y no necesito más en la vida. Uno aprende a vivir con poquito y aprecia más lo que tiene”, agrega el caminante, que siempre ha ido solo para comenzar el Camino, aunque encuentra compañeros de viaje con quienes compartir vivencias.

“Se forma una familia y hay una comunidad de amigos que respetan como es uno”, agrega, y destaca que tiene un amigo de Bilbao con quien ha hecho el camino dos veces.

Sus libros

Sobre sus publicaciones, Vicente contó que, en 2017, vio una publicación que había hecho en su página de Facebook a raíz de la muerte de su padre, dos años antes, y otras publicaciones sobre sus viajes en el Camino, y “dije: ‘Esto se me va a olvidar. Yo tengo que coleccionar esto en algún sitio’”, y le pidió ayuda a Francisco, su amigo de Bilbao, para poner en contexto algunas cosas.

Ese fue el comienzo de su primer libro Mis Caminos: Experiencias vividas en los caminos de Santiago de Compostela y el Cañón de Chicamocha, publicado en 2020. El documento incluye sus vivencias en un cañón de Bucaramanga, Colombia. Allí, llegó luego de hacer el Camino Primitivo “que se dice que es el más fuerte y después que lo caminé necesitaba desasociarme del camino por un tiempo”, dice. En la caminata por el cañón, tuvo una seria complicación de salud y quedó inconsciente. “Yo estaba muerto. Yo estaba en otra dimensión”, asegura mientras explica cómo le ayudaron a recuperarse.

Posteriormente, publicó un segundo libro sobre su experiencia en el Camino Francés, un tercer libro sobre su padre y otro sobre su compañera, quien emigró de Venezuela. Actualmente, está en proceso de terminar su autobiografía.