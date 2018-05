Alcaldes populares y penepés podrían unirse en una nueva organización -distinta a la Federación y la Asociación de Alcaldes- para trabajar en conjunto a favor de las medidas que puedan representar beneficios para los municipios.

Esta es la propuesta del alcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado, quien propone la creación de la organización Municipios Organizados de Puerto Rico (Mopur).

Tradicionalmente, la Federación de Alcaldes -que agrupa a los ejecutivos afiliados al Partido Nuevo Progresista (PNP)- y la Asociación de Alcaldes -organismo que reúne a los líderes del Partido Popular Democrático- han trabajado por separado, aunque sus funciones constantemente coinciden.

La idea de unirse surgió tras una reunión de líderes federados y asociados con el presidente de la Junta de Supervisión (JSF), José Carrión. Ahora, están en plena ebullición las ideas para lograr dos objetivos principales: ahorros y generar ingresos.

Delgado delineó una propuesta con detalles de los parámetros que deben regir al nuevo organismo. Su plan deberá ser discutido tanto en el seno de la Asociación como de la Federación de Alcaldes para que puedan enmendar el documento, el cual fue compartido con El Nuevo Día. Posteriormente, lo enviará a la Legislatura, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“Pretendo que todos los alcaldes nos juntemos y dejemos la política partidista a un lado para tener más fuerzas, independientemente del gobernante que esté en La Fortaleza”, dijo el alcalde del PNP, quien está en su primer término.

Reconoció que para lograr este cometido es vital un ingrediente: voluntad.

“Pero si los alcaldes, las alcaldesas y los líderes legislativos no ven que estamos en otra época, en esta situación histórica para el país, no vamos a salir del hoyo”, apuntó Delgado.

En principio, el alcalde propone que Mopur no reciba fondos públicos sino donativos privados. Sin embargo, al preguntársele cuál sería el mecanismo de fiscalización, reconoció que necesita pulirse.

“Eso está por verse y nos sentaríamos a ver cómo se fiscalizaría. No quiero que sea otra capa más, una agencia más. Que no tengamos que depender de los fondos públicos, que son para el servicio de la gente”, afirmó.

Delgado dijo que las dos organizaciones que hoy día agrupan a los alcaldes no desaparecerían.

Mientras que el presidente de la Federación de Alcaldes, Carlos Molina, no lo descartó. “Entiendo que van a seguir, pero el tiempo lo dirá. No se puede descartar. En la vida, no puedes descartar nada en ese sentido”, indicó.

Tanto Molina como el presidente de la Asociación de Alcaldes, Rolando Ortiz, apoyaron en entrevistas separadas la creación del nuevo ente que agrupe a los alcaldes independientemente de su color político.

“Toda aportación es bienvenida. Esto no lo estamos viendo como alcaldes de manera individual ni de un partido político, sino como alcaldes a favor de Puerto Rico”, dijo Ortiz, quien, al momento de la entrevista, no tenía conocimiento de la propuesta de Delgado.

Sostuvo que entre ambas organizaciones se creó un comité de propuestas que está trabajando.

“La discusión, en este momento, es cómo podemos buscar alternativas para asumir la reorganización municipal, buscar eficiencia municipal, cómo podemos reorganizarnos y ser más eficientes, y economizar”, indicó Molina.

A modo de ejemplo, dijo que un grupo de municipios podría unirse para atender -en conjunto- el área de compras, permisos, obras públicas e incluso asumir tareas que hoy día descansan en el gobierno central.

“Se pueden hacer cosas de manera más económica y costo efectiva. Eso es lo que nos está uniendo ahora para buscar alternativas”, afirmó Molina.

Las bases del grupo

Delgado, por su parte, recoge ese concepto en su propuesta.

El alcalde de Cataño plantea nueve pilares para agrupar a alcaldes. Estos son: desarrollo económico, un nuevo modelo para que los municipios puedan hacer acuerdos y bajar los costos, atender de manera directa la educación -sobre todo ante los cierres de escuela “en los que prácticamente Educación no le dio participación a los municipios”-, unidad para tener más fuerza al momento de acceder a fondos federales, buscar opciones para desperdicios sólidos, insertarse en la energía renovable con la venta de la Autoridad de Energía Eléctrica, seguridad pública, infraestructura y salud.

Establece que el Mopur tendrá una junta directiva, que se reunirá una vez al mes.

“La totalidad de la matrícula será convocada, al menos, a una reunión anual”, establece la propuesta de Delgado.

La junta tendrá un presidente, un primer vicepresidente, un segundo vicepresidente, un secretario y un tesorero. Cada de una de sus funciones está definida en el documento.

El segundo vicepresidente será un alcalde del partido que haya ganado en las elecciones generales. Preguntado si este organigrama no anula el objetivo de librar el organismo de la política partidista, Delgado dejó la puerta abierta para enmendarlo.

Sin embargo, dijo que toda decisión debe ser aprobada con el 75% del voto de los alcaldes -no importa de qué partido provenga- “para quitar la política partidista”.

La propuesta, incluso, abre la puerta para que alcaldes electos de manera independiente formen parte del Mopur. “Las candidaturas independientes son una realidad. El que no lo haya visto está enajenado de la realidad de Puerto Rico”, dijo.