Tras la extensa reunión que sostuvo la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático (PPD) para dilucidar si fueron ética y moralmente correctas las intervenciones que tuvieron su presidente, Héctor Ferrer, y el abogado Roberto Prats con la firma de cabilderos DCI Group, el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá se mostró insatisfecho con el rumbo que ha tomado la colectividad.

En unas declaraciones publicadas en su página de Facebook y en unas expresiones realizadas en la emisora radial para la cual labora, Radio Isla, el estratega popular dejó claro que “me siento totalmente desvinculado de los organismos rectores del partido”.

Fue más lejos al indicar que hay populares que hoy se sienten “sin voz y sin partido” ante la “dirección equivocada” que ha tomado el actual liderado de la Pava.

Esta madrugada culminó la reunión de la Junta de Gobierno donde se decidió mantener en sus puestos a Ferrer y Prats, pese a la oposición de varios líderes como la alcaldes de San Juan, Carmen Yulín Cruz, quien presentó su renuncia a la vicepresidencia.

El malestar principal de Acevedo Vilá surgió porque, a su juicio, el secretario de la colectividad, Carlos “Charlie” Delgado Altieri, no dio una representación correcta de lo que aconteció en la Junta de Gobierno. Pero no dio detalles de cuáles fueron las imprecisiones que supuestamente cometió durante una conferencia de prensa que realizó esta madrugada el alcalde de Isabela.

Relacionados: Héctor Ferrer: “Fuerte, pero necesaria” la extensa reunión de la Junta del PPD Carmen Yulín explica por qué renunció a la vicepresidencia del PPD

Se limitó a indicar que “cuando me levanto y leo las expresiones del secretario del partido, yo digo, ‘pero cómo pueden decir’. O sea, allí dijeron que nadie más hable. Si dicen nadie más hable, uno espera que por lo menos se haga una representación adecuada de lo que pasó allí”.

El exgobernador reprochó que los miembros de la Junta no quisieran llevar a votación si creen o no que Ferrer y Prats actuaron correctamente al laborar para la firma DCI Group. El Nuevo Día reveló la semana pasada que esa firma coordinó campañas en contra del gobierno de Puerto Rico en defensa de principales acreedores del gobierno y a favor de la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal bajo la administración del popular Alejandro García Padilla.

“Yo creo que la mayoría de los compañeros no creen que ellos (Ferrer y Prats) hicieron nada malo. Lo creo. Ellos piensan que no hicieron nada malo, que no hay nada incorrecto, y que las respuestas fueron satisfechas, pero no lo llevaron a votación. O sea, no se atrevieron decir ‘yo quiero que aparezca para el récord que soy el alcalde de tal pueblo o soy el legislador de tal distrito y yo entiendo que lo que hicieron los compañeros es totalmente compatible con ser líderes del PPD’. Cuando yo me di cuenta que esa era la ruta, estaba viendo la misma película que ya he visto demasiado en los últimos años. Por eso, de verdad, me siento totalmente desvinculado de esa Junta de Gobierno”, manifestó el líder popular.

Acevedo Vilá explicó, de paso, que no se expresó luego que la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, presentara una moción para solicitarle la renuncia a Ferrer porque ya se había marchado de la reunión.

Dijo que comprendió su acto de presentar la propuesta y luego renunciar a la vicepresidencia de las damas del PPD. "De alguna forma, ella tenía que expresar su insatisfacción", comentó.

Por otro lado, Acevedo Vilá indicó que, pese a su malestar con el partido, “seguiré contribuyendo en todo aquello que entienda que adelanta las causas de Puerto Rico” y que defenderá la vigencia del PPD.

“El pueblo puertorriqueño sabe que necesita un instrumento de futuro como el Partido Popular”, precisó.

A continuación, las expresiones hechas por Acevedo Vilá en Facebook:

“Declaraciones sobre el resultado de la reunión de la Junta de Gobierno del PPD.

Anoche la dirección del Partido Popular tomó una decisión que lo aleja de las aspiraciones del pueblo popular y del pueblo puertorriqueño. A los miles de populares que hoy se sienten sin voz y sin partido les aseguro que su voz será escuchada.

Como he dicho anteriormente, hay más populares que partido. Esa brecha se agigantó anoche. Yo continuaré usando este espacio y otros para interpretar y defender lo que ustedes quieren. Lo haré, como la he hecho en este pasado año y medio, fiscalizando con seriedad y profundidad la desastrosa gestión del actual gobernador Ricardo Rosselló, apuntando cuando haya que hacerlo, la responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos en la crisis que vivimos y propiciando la discusión seria de alternativas para salir de esta crisis y construir un mejor país. Eso es lo que quieren los populares, algo que coincide con lo que quiere la inmensa mayoría de los puertorriqueños. Y eso que ustedes quieren no tiene nada que ver con lo que ha decidido la junta de gobierno del PPD en los pasados años. La decisión de ayer fue simplemente un paso más en la dirección equivocada.

En lo que a mí respecta, me siento totalmente liberado de las ataduras que pretende imponer el liderato temporal de la estructura que se llama Partido Popular y desvinculado de esa Junta de Gobierno, pero totalmente atado al sentir y pensamiento de ustedes, los populares. Y en ese compromiso con los populares y los puertorriqueños que necesitan de cara al 2020 una opción de buen gobierno, puertorriqueñista, haré lo que esté a mi alcance para ayudar a que el país tenga esa opción”.