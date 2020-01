Adalberto Reyes Garced presentó hoy, miércoles, una apelación ante el directorio del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la cual solicitó que se deje sin efecto su descalificación como precandidato a la alcaldía de Cidra y que se le permita participar en el proceso primarista.

La colectividad descalificó a Reyes Garced porque endosó la candidatura independiente del senador José Vargas Vidot en las elecciones de 2016.

Entre los argumentos sometidos por Reyes Garced en el documento firmado por el abogado Héctor Díaz Vanga, mencionó que el hecho de que haya firmado un endoso no significa, necesariamente, que haya votado por Vargas Vidot en las elecciones generales.

La determinación de descalificación fue tomada por el Comité Evaluador de Candidatos del PNP. El secretario del PNP, Rafael "June" Rivera Ortega, indicó que el asunto se atenderá, posiblemente, mediante consulta por correo electrónico y, aunque dijo que se hará "pronto", no especificó una fecha.

En el escrito de tres páginas, Reyes Garced sostuvo que no hay evidencia de que haya participado de un comité de campaña de Vargas Vidot, que haya aportado econónicamente o que haya hecho campaña en contra de un candidato penepé a la posición de Senador por Acumulación.

El Comité Evaluador de Candidatos indicó en su resolución para descalificar a Reyes Garced que una persona que “promueva o haya promovido” a un candidato independiente o de otro partido que no sea el PNP en la pasada elección general o primaria no podría aspirar a un puesto electivo por la colectividad.

“El hecho de haber firmado un endoso a un aspirante no significa que haya respaldado al candidato en las elecciones generales”, reza el escrito donde se argumenta que no hay evidencia de que Reyes Garced haya votado por Vargas Vidot. De hecho, se recalca que, al momento de recibir el endoso, Vargas Vidot no era un candidato oficial a un cargo público, sino que aspiraba a serlo y por eso recolectaba endosos.

También se resalta que el presidente del Senado y presidente del PNP, Thomas Rivera Schatz, le concedió a Vargas Vidot la presidencia de una comisión senatorial.

Reyes Garced, por conducto de su abogado, también sostiene que la prohibición citada por el Comité Evaluador para fundamentar su descalificación, basado en el reglamento de 2014, fue suplantada con la aprobación del reglamento vigente del PNP, ratificado en agosto de 2017.

“El Comité de Evaluación de Candidatos cita el reglamento anterior (del 2014) como una fuente de derecho, lo que es errado toda vez que el reglamento actual dejó sin efecto el reglamento del 2014”, sostuvo Reyes Garced, quien sostiene que tiene una reputación intachable, no ha sido investigado por irregularidades y reúne con todos los requisitos para ser un candidato por el PNP.