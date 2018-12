Río Grande - Pese a que aún faltan dos años para las elecciones, el presidente electo del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, dio la bienvenida al ambiente eleccionario que reina en la Asamblea General de la colectividad.

"Quiere decir que el Partido Popular está vivo. Por eso decía -a los internos y externos- que criticaban el Partido Popular y decían que el Partido Popular estaba muerto: no conocen el partido", dijo Torres a El Nuevo Día.

El senador descartó que abrir la puerta a las aspiraciones de varios populares a la gobernación perjudique su objetivo de unir al PPD.

"Yo quiero que aquellos que se presenten para servirle al país -desde el Partido Popular- sean transparentes con los populares. Y yo fomento la comunicación", apuntó.

Durante la Asamblea General -que es el punto culminante de la convención que inició el viernes en una hospedería en Río Grande- abundaban las banderas con nombres de aspirantes a la gobernación y de los próximos comicios que serán en el 2020. También había banderas promoviendo a varios alcaldes que aspiran revalidar en sus puestos.

Los aspirantes a la gobernación tuvieron dos oportunidades para dirigirse a los populares. Han anunciado su interés de presentarse en la papeleta en el 2020 el senador Eduardo Bhatia; el exsenador Roberto Prats; el alcalde de Isabela, Carlos Delgado Altieri; el alcalde de Comerío, Joséan Santiago; y el exsecretario de Hacienda, Juan Zaragoza.

"Hay gente que lo va a criticar (el inicio de campañas a dos años de las elecciones). Aquí es palo boga y palo si no boga. Si no hablan, me dicen que tengo secuestrado el partido. Entonces, si hablan, dicen que es a destiempo", sentenció Torres.

La Asamblea General de hoy está dedicada al fenecido presidente del PPD, Héctor Ferrer Ríos. Su familia, que estuvo presente en la actividad, recibió una pintura del rostro de Ferrer Ríos.

La idea de dedicarle el evento a Ferrer Ríos fue propuesta por el alcalde de Dorado, Carlos López, y acogida por la Junta de Gobierno del PPD.

Por lo tanto, López preguntó a los populares presentes si ratificaban la dedicatoria a Ferrer Ríos. Los populares le respondieron con un sí contundente.

Acto seguido, se presentó un corto vídeo que resumía la trayectoria política de Ferrero Ríos, quien dirigió el PPD en dos ocasiones y fue representante por tres cuatrienios.

El exrepresentante no había cerrado la posibilidad de aspirar a la gobernación. Sin embargo, falleció el 5 de noviembre al parecer -por segunda ocasión- de cáncer.

"Héctor siempre asumió las riendas del partido en sus momentos más difíciles", decía el narrador del vídeo.

Héctor Velázquez, un trovador de Comerío, junto al grupo Raíces, dedicó unas décimas a Ferrer Ríos. Fueron las mismas que dedicaron durante una misa de aguinaldo en Comerío.