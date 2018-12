El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, indicó hoy que sostendrá una reunión con el abogado José Alfredo Hernández Mayoral para discutir la postura institucional respecto a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), ente a cargo de las finanzas en la isla.

El diálogo surge luego de que Hernández Mayoral, en representación del PPD como amigo de la corte, dijera a los jueces del Primer Circuito de Apelaciones federal que el PPD no tomaba posición. Su respuesta se produjo cuando, como parte del recurso de apelación a la decisión de la jueza Laura Taylor Swain, la jueza O. RogerrieThompson le preguntó si la ley federal Promesa era constitucional.

Hernández Mayoral ha dicho que su comparecencia se basó en el alegato presentado bajo la presidencia del fenecido Héctor Ferrer. “No puedo extenderme sobre áreas no autorizadas por el cliente”, sostuvo Hernández Mayoral a preguntas de la jueza O. Rogerrie Thompson.

“Yo hablaré con José Alfredo. Yo entiendo por qué José Alfredo hizo esa expresión. Creo que él sabe que hay un nuevo presidente del partido, una nueva junta de gobierno. Yo le anticiparé cuál es mi posición y la del Partido Popular que es que esta junta es inconstitucional. Pero no creo que él lo haya hecho de mala fe. Creo que fue muy cuidadoso y juicios en sus expresiones representando el Partido Popular porque no se me había hecho la pregunta a mí como presidente”, explicó Torres.

El PPD durante la asamblea general celebrada el domingo aprobó una resolución para declarar que las políticas públicas impulsadas por la JSF y el gobierno son en menosprecio a las clases más desventaja y la clase trabajadora de la isla.

Torres rechazó que se trate de un disloque puesto que no tuvo diálogo con Hernández Mayoral previo a que se presentara ante el foro apelativo en Boston.

“Como abogado él fue cuidadoso. No puedo decir que es un choque de opinión. Él no podía hacerme la pregunta (que la hizo la jueza Thompson) a mí directamente”, aseveró.

“Eso lo discutiré con Hernández Mayoral”, respondió a la pregunta de si aclararán la postura del PPD ante Boston.

De otra parte, también Torres aclaró que el recuento de la votación de los miembros por acumulación a la Junta de Gobierno, particularmente de los representante Ángel Matos y Luis Vega Ramos, será el viernes a partir de las 9:00 a.m. Mientras que el jueves habrá una reunión de los observadores de los representantes populares y el equipo que trabajará con el recuento.

Vega Ramos obtuvo 16 votos más por encima de Matos. Los votos de 351 delegados añadidos a mano serán verificados para saber, si, en efecto, tenían derecho a votar.