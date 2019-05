Pese a que los números no lo favorecen, el exdirector de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) Armando Valdés celebró hoy, lunes, “el apoyo creciente que muestran los resultados” de La Encuesta de El Nuevo Día a su candidatura a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático (PPD).

“Yo soy el número que está creciendo, que tengo el momentum y tengo que seguir dándome a conocer. Soy el único candidato de los cuatro que no he sido un funcionario electoral, evidentemente tengo un perfil público más bajo, no tengo un perfil de reconocimiento que tienen los demás candidatos", sostuvo Valdés en entrevista telefónica con este medio.

Me siento honrado por el apoyo creciente que muestran los resultados de la encuesta de @ElNuevoDia. Me comprometo nuevamente a seguir dándome a conocer, frente a tres candidatos con una vasta experiencia en la política electoral. Mi visión: San Juan Ciudad Líder. ¡Vamos pa’lante! — Armando Valdés (@armandovaldes) 6 de mayo de 2019

Los primeros resultados de La Encuesta de El Nuevo Día que se publicaron hoy revelaron que Valdés saldría derrotado con un 27% en una primaria popular frente a la senadora Rossana López, quien ganaría la candidatura a la alcaldía de la capital con un 51% de los votos.

Precisamente, López juramentará el miércoles como presidenta del comité municipal del PPD en San Juan, luego de ser la única que mostró interés en ocupar la posición.

La medición también reflejó que, si las elecciones fueran hoy, Valdés frente a Miguel Romero, quien busca la candidatura del Partido Nuevo Progresista (PNP) a la alcaldía sanjuanera, también saldría derrotado con un 30% de los votos. Romero alcanzaría el 38% del apoyo electoral.

"Frente a los candidatos del PNP que yo esté encuestando los mismos números de la senadora Rossana López, que yo en el PPD consolide un 27 % de la base del PPD sin haber arrancado una campaña de comunicación masiva, me dice a mi que tengo una base extremadamente sólida", aseguró Valdés.

Los números de La Encuesta de El Nuevo Día tampoco son favorecedores para Valdés si se tuviera que enfrentar a la senadora novoprogresista Zoé Laboy, quien dejó saber que no descarta aspirar al ayuntamiento capitalino.

En este escenario, Valdés alcanzaría el 32% de los votos, mientras que Laboy lo derrotaría con un 38%.

"Yo estoy muy contento con los resultados. Yo soy el único candidato de los cuatro que no he sido un funcionario electoral, evidentemente tengo un o perfil público más bajo, no tengo un perfil y un perfil de reconocimiento que tienen los demás candidatos", estableció.

Sobre por qué sus números frente a los candidatos del PNP son mejores a los de la primaria, Valdés explicó que hay un efecto de consolidación del voto popular.