Una visión integral para convertir a San Juan en una “ciudad líder” es la apuesta del exdirector de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Armando Valdés Prieto, quien confirmó ayer su aspiración a la alcaldía de la ciudad capitalina por el Partido Popular Democrático para las elecciones generales de 2020.

“Me parece que es el momento para yo dar un paso al frente y aportar; lograr una visión para San Juan que yo he denominado ‘San Juan, ciudad líder’”, afirmó Valdés Prieto en entrevista hoy con endi.com.

El analista radial afirmó que la capital ha perdido competitividad ante otros municipios, lo que ha provocado la pérdida de una quinta parte de la población en el municipio durante los últimos 15 años.

“Además de la emigración hacia afuera de Puerto Rico, hacia Florida, Nueva York Texas, también estamos viendo sanjuaneros que emigran fuera de San Juan a otros municipios y eso está pasando porque San Juan ha dejado de ser competitivo ante otros municipios y otras ciudades a nivel regional e internacional”, sostuvo.

Valdés Prieto explicó que su propuesta gira en torno a tres temas fundamentales: calidad de vida, desarrollo sustentable y creación de empleos. Las tres categorías, a su vez, incluyen temas que están “íntimamente interconectados”, que, según el abogado, deben atenderse integralmente para lograr un cambio para todas las comunidades y sectores de San Juan.

En cuanto al tema de calidad de vida, Valdés Prieto adelantó que ha identificado a nivel municipal cinco elementos que trabajaría para, entre otros objetivos, revertir la tendencia demográfica. Estos son: seguridad pública, costo de vida, salud, urbanismo y movilidad urbana.

“Lo que yo propongo es una visión distinta y una visión integral de cómo evaluamos todos estos temas para lograr unas metas bien específicas”, indicó.

Para Valdés Prieto, lograr que los ciudadanos permanezcan en la ciudad capital creará un “ciclo virtuoso”. “En la medida en que más personas vivan en San Juan, tiene más recursos el municipio para mejorar los parques, mejorar la iluminación, para utilizar nuevas tecnologías y más uso de información a nivel de la policía municipal. Esa tiene que ser la meta y todo lo que sea conducente a esa meta tiene que ser parte de la política pública del municipio”, destacó.

Asimismo, dijo que aun con reducciones millonarias en las arcas municipales, el Ayuntamiento tiene los recursos y la posibilidad de llegar a acuerdos con el gobierno central y la empresa privada para atender los asuntos del pueblo.

De esa forma, aseguró, disminuiría la frustración de los ciudadanos ante el dilema de lo que es jurisdicción municipal o estatal.

Sobre la seguridad de su aspiración ante los comentarios de otros populares que han expresado su interés en la alcaldía de San Juan, Valdés Prieto dijo que su decisión nace del deseo de provocar cambios en la ciudad, el país y la Legislatura.

“Nunca he sido un candidato, nunca he sido una figura en la política electiva y en ese sentido no soy un político tradicional. Soy un ciudadano que está dando un paso al frente y no quería caer en la trampa de decir que lo he estado auscultando, que estoy evaluando esa posición o aquella otra posición. Yo definí de inmediato cuáles son mis aspiraciones y me siento confiado en ellas”, señaló.

La alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto confirmó en abril pasado su deseo de aspirar a la gobernación en el 2020.

La senadora Rossana López, el cardiólogo Carlos Díaz, el exadministrador de la capital Rafael Jaume, el asambleísta municipal Marco Rigau, el analista político Armando Valdés y el representante Luis Vega Ramos tienen la mira en la alcaldía de San Juan.