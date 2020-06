Los aspirantes a la gobernación -con excepción de la gobernadora Wanda Vázquez Garced - concurren en que el Código Civil aprobado ayer contiene ambigüedades y contradicciones que requieren de un diálogo inclusivo y abarcador para ser enmendado.

De hecho, en entrevistas separadas con El Nuevo Día dijeron que, de prevalecer en la gobernación de la isla, convocarían a diversos sectores para rehacer el Código Civil de manera consensuada.

“Es un documento con lenguaje ambiguo e insuficiente con respecto a derechos del no nacido y los derechos reproductivos de la mujer, a los derechos de parejas de hecho y a los de personas de la comunidad LBGTTIQ. Creo que esa ambigüedad va a producir litigios y la interpretación final recaerá en una rama judicial cuyo máximo tribunal es de una composición mayoritariamente conservadora. Por eso, le voté en contra”, sostuvo el senador y candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau.

Precisó que el recién aprobado Código Civil también exhibe su ambigüedad y contradicciones con la figura del no nacido. Precisó que el documento, por un lado, reconoce los derechos del no nacido y, por otro, los derechos reproductivos de la mujer, lo que resulta paradójico.

El senador y precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Eduardo Bhatia, distinguió en el Código Civil un “lenguaje muy bueno y hay lenguaje extremadamente confuso y vago”.

“Obviamente requiere trabajo. Le falta un libro completo sobre derecho comercial e internacional que va a haber que incorporárselo pronto. Ellos decidieron (los legisladores de la mayoría novoprogresista) por la cosa ideológica que Puerto Rico no debería tener un código de comercio internacional, lo dejaron fuera, pero es importante que eso se incorpore. Es un código que necesita trabajo y el más trabajo que necesita es el estar seguro que las 1,820 secciones que tiene sean cónsonos desde el principio al final. Es como un rompecabezas que ahora mismo hay contradicciones entre secciones lo que se presta a interpretaciones judiciales”, explicó Bhatia.

Recalcó que es importante incorporar en el libro de Familia a grupos que aducen que fueron “invisibilizados”.

“Lo más que me preocupa es el código de Familia”, dijo.

Para el candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina, el Código Civil atenta contra los recursos naturales de la isla, “en especial cuando se refiere a los bienes de dominio público porque no se refiere a bienes de dominio público, literalmente elimina eso”.

“No establece los límites de la servidumbre de salvaguarda, lo que actualmente protege que todas las personas tienen libre acceso a las playas. Esto abona a que estos grandes inversionistas puedan comprar las costas y limitar el acceso a los puertorriqueños a las playas en su propia isla”, afirmó.

“Es un capricho de un sector dentro del Partido Nuevo progresista de cumplir con una base para atraer votos a última hora”, sentenció Molina.

De manera similar se expresó el candidato a la gobernación del Proyecto Dignidad, César Vázquez puesto que le preocupa la disposición que hace el Código Civil de los bienes públicos.

“Me preocupa que, a través de un contrato, por ejemplo con una APP (alianza público privada), un bien público se ponga a disposición de terceros sin que el resto del pueblo pueda disfrutar de los mismos”, sostuvo.

Además, destacó qué renglones son medulares para él como por ejemplo toda disposición que afecte el matrimonio y la familia.

“Obviamente, nosotros aplicaríamos todas las limitaciones que el Tribunal Supremo de Estados Unidos le ha impuesto al aborto. Importante aquí se ha creado una figura que no se ha discutido: relaciones afectivas análogas al matrimonio. Eso no se define”, sostuvo.

La candidata a la gobernación del Movimiento Victoria Ciudadana, Alexandra Lúgaro, reconoció que se eliminaron o corrigieron “elementos programáticos” contenidos en versiones de proyecto previos al aprobado. Pero recalcó que la medida aprobada por la gobernadora aún tiene “lagunas e incongruencias que menoscaban derechos que en el presente no están en entredicho”.

Mencionó, por ejemplo, los derechos concedidos al no nacido que “chocan frontalmente con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.

“Por otra parte, la ambigüedad en el lenguaje utilizado en los artículos relacionados al derecho al aborto, cambio de sexo en los certificados de nacimiento de personas trans y al matrimonio, se prestan para múltiples interpretaciones”, dijo Lúgaro.

“Que una gobernadora no electa por pueblo de Puerto Rico, en medio de una pandemia, convierta en ley el código más importante para la vida de todas las personas en Puerto Rico, es un acto deplorable y, sobre todo, irresponsable”, sentenció.

El alcalde de Isabela y precandidato a la gobernación por el PPD, Carlos “Charlie” Delgado no quiso discutir ninguna particularidad del Código Civil. Más bien, dijo que “aunque uno puede entender que se están atemperando algunos artículos a la realidad del país, en otros no necesariamente está a tono con la realidad del país y amerita revisión”.

Por eso se comprometió en, de ganar las primarias y prevalecer como gobernador, enmendar el documento, un compromiso pendiente que tambiéntienen los demás aspirantes a la gobernación entrevistados.

“El producto final hay que revisarlo. Creo que la manera en que se condujo en el proceso fue uno sin vistas públicas a prisa y evidentemente a tono con la filosofía de pensamiento de algunos legisladores del Partido Nuevo Progresista. Así que este es un proceso que habrá que revisarlo una vez estemos en la gobernación. Se abrirá a discusión pública por todos los sectores interesados. La Legislatura tendrá que tener un proceso amplio de vistas públicas y entonces, con amplia discusión y diálogo se aprobará un Código que traiga el mayor consenso posible en todos sus aspectos”, dijo Delgado Altieri.

Vázquez lamentó que la medida que dio paso al Código Civil haya tenido vistas públicas en la Cámara de Representantes, pero no así en el Senado.

“Supuestamente recibieron ponencias, pero mi experiencia me dice que la mayoría de los legisladores no lee los proyectos de ley y tampoco lee las ponencias, y la realidad es que esto es un insulto al esfuerzo, al ejercicio que hacen muchos puertorriqueños de expresarse sobre los asuntos que afectan a Puerto Rico”, apuntó el médico.

Sin embargo, Molina dijo que lamentablemente ese proceder se ha convertido en normativa en la Legislatura.

“Normal igual que todos los procesos donde somos atropellados y se legisla a espaldas de todos los puertorriqueños. Ya eso se volvió uso y costumbre”, sostuvo.

La gobernadora antes de estampar su firma en el nuevo Código Civil adujo que el documento aprobado “no es producto de partidos políticos”.

“Luego de más de 20 años de trabajo, 5 administraciones gubernamentales, un sinnúmero de borradores, innumerables reuniones, extensos documentos, y de un proceso de participación abierta para que las personas interesadas enviaran sus ponencias y recomendaciones o que participaran de las más de 16 vistas públicas realizadas, es momento de tomar una decisión”, dijo Vázquez Garced en su mensaje al país.

El precandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, concurrió con Vázquez Garced en que el Código Civil “fue el producto de más de 20 años de trabajo de esta y anteriores Asambleas Legislativas, acogiendo recomendaciones de catedráticos y expertos de todos los sectores que participaron en ese proceso”.

“Ya era tiempo de atemperar el lenguaje a nuestros tiempos. Reconozco que hay personas que aún sienten que falta lenguaje en el Código Civil para validar sus realidades actuales. Mi exhortación a la Asamblea Legislativa es a continuar la apertura para permitir la consideración de cualquier enmienda que sea necesaria. Eso es lo que promoveré como gobernador”, afirmó en declaraciones escritas.

“Siempre hay espacio para mejorar. Y yo me comprometo a que cuando yo sea Gobernador, se atienda cualquier asunto que sea necesario. Me consta que hay grupos que sienten que sus realidades no son validadas por el código y se sienten invisibles. Yo me aseguraré de que nos esforcemos para que todo ciudadano en Puerto Rico se sienta respetado y representado en nuestras leyes y de seguro, en el camino nuestra realidad cambiará y nuestras leyes se actualizarán para atenuar esos cambios”, agregó Pierluisi.

Pero el senador independentista y candidato a la gobernación aclaró que el proyecto que dio vida al nuevo Código Civil no estuvo 20 años bajo estudio.