La vicepresidenta del Partido Popular Democrático (PPD), Brenda López de Arrarás, ordenó esta mañana cancelar la reunión de la Conferencia Legislativa, donde discutiría un borrador de reglamento. Esto luego de dialogar con el portavoz de la minoría popular en el Senado, Eduardo Bhatia.

Bhatia preguntó a López -quien está a cargo del PPD ante la ausencia del presidente, Héctor Ferrer- si ella había convocado dicho junte. Tras respuesta negativa de López, y de que no se supiera quién había llamado a los legisladores, Bhatia le informó que los senadores no asistirían al cónclave pautado para hoy a las 9:00 a.m. en la sede de la Pava, explicó la vicepresidenta.

El propósito de la dinámica sería discutir un borrador de reglamento para la Conferencia Legislativa que dicta normas a los legisladores, las cuales deben seguir o se exponen a medidas disciplinarias.

Contactada por El Nuevo Día, López dijo que la reunión “la estamos suspendiendo y la estamos posponiendo”. Pero sostuvo que al momento no hay fecha para reunirse.

“Yo quiero que quede claro que esta Conferencia Legislativa no la ha solicitada el presidente”, puntualizó la representante para patentizar que ella no convocó a los legisladores populares.

“Yo no he citado la Conferencia Legislativa. Se autoconvocó por el portavoz de la Cámara, (Rafael “Tatito” Hernández). Se lo informó a la presidencia y se procedió con la reunión de hoy. Esta mañana me ha llamado el portavoz del Senado, Eduardo Bhatia, y me ha notificado que el Senado no va a asistir”, agregó.

Dijo que el secretario general del PPD, Carlos Delgado Altieri, le había informado que había una petición del portavoz cameral para citar a la Conferencia Legislativa.

“El reglamento (del PPD) es claro, si 14 legisladores piden llamar a la Conferencia Legislativa, se cita”, afirmó.

Delgado Altieri no contestó llamadas de este diario.

Mientras, Bhatia recalcó que no pidió la cancelación de la reunión. Además dejó claro que tiene objeciones con el borrador de reglamento que se pretende aprobar.

“Yo le pregunté a ella (López) si ella había convocado esa reunión. Ella me dijo que no la había citado. Le pregunté si sabía quién la había citado y me dijo que no sabía. Yo no solicité que se cancelara. Yo pregunté quién la cito y ella me dijo que no la había citado. Yo le dije que hasta que descubriera quién la había citado, los senadores no iban a ir”, explicó el senador.

Respondió con un “claro” cuando este diario le preguntó si tenía objeciones con el borrador de reglamento.

“Esta es una pretensión de dictar, desde la Conferencia Legislativa, cómo van a votar los legisladores. Eso es lo peor que puede hacer el partido en este momento”, sentenció el senador que hizo saber su malestar a través de las redes sociales.

Bhatia colgó en Twitter el siguiente mensaje: “La pretensión de algunos en el PPD de hacer un reglamento para amenazar, sancionar y castigar a legisladores por sus votos y sus expresiones públicas no solo es absurdo sino que peligroso. No lo voy a permitir. La democracia crece con buenos debates; no con censura”.