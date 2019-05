Aunque aún permanece hospitalizado tras ser intervenido quirúrgicamente para desintegrarle cálculos renales (piedras), el alcalde de Isabela, Carlos "Charlie" Delgado Altieri, reaccionó hoy, martes, a La Encuesta de El Nuevo Día, que lo coloca en la sexta posición en una primaria del Partido Popular Democrático (PPD) por la candidatura a la gobernación, seguro de que va a prevalecer en la contienda.

“Antes de hablar de La Encuesta, quiero aprovechar la oportunidad que me das para agradecer al pueblo de Puerto Rico por todas las oraciones y muestras de apoyo recibidas durante mi hospitalización. Ayer me sometí a una intervención quirúrgica, y en estos momentos me encuentro recuperando para retomar mis labores y mi campaña a través de toda la isla”, estableció Delgado Altieri a través de unas declaraciones escritas enviadas a El Nuevo Día.

Asimismo, el ejecutivo municipal subrayó que los resultados de la medición no concuerdan con los de otras consultas a los que ha tenido acceso.

La Encuesta reflejó que, si las elecciones fueran hoy, Delgado Altieri alcanzaría el sexto puesto con el 3% de los votos. El excandidato a la gobernación, David Bernier, sería el que ganaría la primaria con el 30% de los votos, mientras que la alcaldesa de San Juan quedaría en segundo puesto con un 28%.

“Respeto el trabajo que realizan los encuestadores, pero ciertamente la reciente encuesta no concuerda con otras encuestas que se han realizado entre electores de la base del Partido Popular”, aseguró el también exsecretario general del PPD.

Los números tampoco lo favorecieron cuando se le preguntó a los encuestados sobre si sentían “muy” o “algo” positivo sobre los candidatos. El alcalde en este renglón se ubicó en la octava posición con un 39%.

“El mayor reto es continuar a través de toda la isla dándonos a conocer, y estamos convencidos de que, una vez eso suceda, vamos a prevalecer en esta contienda”, indicó.