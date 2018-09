Aunque sostuvo que no justifica el lenguaje utilizado por el representante penepé Jorge Navarro contra un ciudadano, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, indicó hoy que no puede proceder contra el legislador, ya que las imágenes captadas en un vídeo publicado en las redes sociales no muestran la totalidad del incidente.

“Hay alegaciones de que el representante fue agredido y también le expresaron unas palabras soeces que fueron las que iniciaron y desencadenaron en esto, por lo que no puedo ver una fracción de video”, expresó Méndez.

“Ya yo hablé con él me narró todo el evento y pues cuando uno escucha todo el evento uno ve que hay otra versión que uno también tiene que atender”, agregó el líder cameral.

Un vídeo publicado en las redes sociales muestra al representante lanzando improperios contra un ciudadano. El legislador alegó, sin embargo, que la persona a la que se dirigía lo agredió primero verbal y físicamente. Dijo que “esto es parte de la dinámica política”.

Por otra parte, durante la sesión legislativa, el representante del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Raúl Torres, le cursó una carta a Méndez en donde le solicita que refiera el asunto a la Comisión de Ética de la Cámara para que inicie una investigación de los hechos.

En la misiva, Torres establece las posibles violaciones del Código de Ética de la Cámara que podría haber violado Navarro con su actuación, específicamente a los incisos C y D del Artículo 4 (Normas Generales de Conducta) y al Artículo 5.2 (Facultades y Obligaciones).

“Tomando en consideración las noticias e imágenes que han sido publicadas por los medios noticiosos locales y redes sociales, solicitamos que refiera este asunto a la Comisión de Ética”, subrayó Torres.

Méndez, no obstante, respondió a Torres que “si él tiene propio y personal conocimiento, por lo que narró en la carta, pues que vaya y radique la querella”.

“Lo que le estoy pidiendo es que refiera el asunto, cumpliendo con su responsabilidad como presidente”, expresó Torres al indicar que para que él pueda proceder con la radicación de la querella tendría que tener personal conocimiento de lo acontecido.

“Yo lo que sé es lo que ha salido públicamente”, dijo Torres al hacer un llamado a la ciudadanía que fue testigo del incidente o la persona involucrada que ”no pierdan la oportunidad de venir y radicar la querella, porque esta conducta del compañero es repetitiva”.