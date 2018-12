Tras sostener que no existe impedimento alguno para que la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, se mantenga en su posición, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos "Johnny" Méndez, anunció hoy que radicará un proyecto de ley para investigar el funcionamiento y la estructura de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI).

Sostuvo que la estructura de la OPFEI tiene que ser una que le otorgue más libertad.

"Tenemos que reexaminar lo que es esa institución y cuáles han sido los aciertos y desaciertos para saber si es que tenemos que establecer una nueva estructura con mayor libertad, quizás para que puedan atender casos específicos que se le refieran", señaló Méndez.

"Básicamente con las enmiendas que se le han hecho a la ley del FEI todo tiene que ir al FEI... ¿Es necesario que todo vaya al FEI? ¿Qué casos en específico deben ir al FEI?" subrayó Méndez sin entrar en detalle de que casos deberían ser evaluados por el organismo, discusión que se llevaría a cabo durante el proceso de vistas públicas.

El líder legislativo no quiso especificar si el análisis iría dirigido a que se elimine el organismo. "Yo no estoy de un lado ni del otro… lo que hay que ver es cuáles son los resultados que están teniendo y entonces hacer una reestructuración y no me cierro a hacer eso con la oficina del FEI".

En lo que sí no coincidió Méndez es en que la Oficina del FEI esté politizada, como se ha alegado. "Los miembros del FEI todos son personas honorables, serias, han sido juristas...y los fiscales especiales son abogados privados que traen por contrato".

El viernes pasado, la jueza Yazdel Ramos Colón del Tribunal de San Juan no halló causa para arresto contra Vázquez en los tres delitos que le imputaba el FEI: dos violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y una violación al Código Penal.

"Para mí Wanda Vázquez es una mujer honorable, seria, trabajadora...y siempre me ha dado representación. No ha hecho nada que cambie mi forma de pensar sobre Wanda Vázquez", señaló sobre Vázquez.

"No hay nada que impida que Wanda Vázquez se mantenga en la posición de secretaria de Justicia", puntualizó Méndez, quien hizo las expresiones durante la radicación de la aspiración Roberto Carlo Pagán de presidir la Juventud Progresista de la Palma.

Pagán es el nieto del alcalde de Lares, Roberto Pagán.