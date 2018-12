La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, dijo hoy que definitivamente aspirará a la gobernación o a comisionada residente en Washington en las elecciones de 2020, ya sea dentro o fuera del Partido Popular Democrático (PPD).

En una entrevista con el podcast del periodista Benjamín Torres Gotay, la alcaldesa Cruz dijo que mantiene consultas continuas sobre su futuro político con figuras de adentro y de afuera del PPD y que en marzo dará a conocer si aspira a la gobernación o a Washington.

“Yo encontré espacio en el PPD para (aspirar a) la alcaldía de San Juan y apuesto a la agenda de transformación, que es más poderosa que la estructura. (El fundador del PPD, Luis) Muñoz Marín salió de un partido y fundó el PPD. Dijo: ‘quédense con la insignia, yo me voy con la gente’. Yo no me quiero ir de la insignia, pero mi corazón es el dolor de la gente”, dijo la alcaldesa.

Cruz dijo que impulsa una agenda de 11 puntos que ella considera “la agenda del país” y aseguró que si algún otro candidato en el PPD adopta esos puntos ella lo apoyaría. Pero “hasta ahora no he visto esa persona”, dijo. “La agenda de transformación no es una cafetería (en la que se pueda escoger una parte y otra no). Es una agenda de transformación que tiene que ir sólida”, sostuvo Cruz.

La agenda incluye combatir a la Junta de Supervisión Fiscal, combatir la pobreza, transformar el sistema educación, fortalecer los sectores no gubernamentales, salud universal, reforma energética sin vender la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y municipalización de servicios, entre otros.

Dijo que ha visto a algunos de los cinco candidatos que han anunciado su aspiración por el PPD hasta ahora asumir algunos, pero no todos los puntos de esa agenda.

“Quien yo conozco que tiene esa agenda es el país y yo soy el reflejo de esa agenda. ¿Dónde yo puedo servir esa agenda mejor? Eso está por decidirse”, sostuvo la alcaldesa.

“El país quiere una transformación, no quiere más de lo mismo y yo siempre he sido clara de que para más de lo mismo yo no quiero aspirar y también he sido clara de que no es el nombre, que es la agenda y dónde yo puedo servir mejor a esa agenda”, sostuvo.

Cruz insistió en que si no encuentra espacio para su agenda en el PPD buscará formar otra organización. “Espero no tener que hacer esa decisión, pero estoy clara en cuál sería mi elección”, sostuvo Cruz, quien afirmó que “el país marcará esa agenda” de si permanece en el PPD o se va aparte.