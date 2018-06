La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, catalogó hoy las investigaciones contra su administración por parte de las autoridades federales como una “persecución política”.

Cruz hacía referencia a la pesquisa de unas supuestas irregularidades en la División de Compras del Municipio.

Según ha trascendido, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) indaga información que surgió luego de una demanda sometida por una exempleada municipal que alega haber sufrido represalias y hostigamiento laboral después de notificar a superiores sobre las supuestas irregularidades.

“Cada vez que el gobernador tiene problemas en su partido, vuelven… Esta noticia está corriendo desde octubre de 2016. Es la misma desde 2016 y no han encontrado absolutamente nada, porque no lo van a encontrar”, sostuvo Cruz.

“Mis campañas han pasado las auditorías electorales sin señalamientos. Aquí hay una persecución política de (contra) alguien que ha levantado una voz no solamente en Estados Unidos, sino internacionalmente sobre los abusos del gobierno de Estados Unidos y el silencio del gobierno de Puerto Rico”, agregó.

Aseguró que las autoridades federales no le han hecho ningún requerimiento de información al respecto.

“Hubo una intervención de la contralora”, comentó Cruz, en referencia a la ocupación de documentos por parte de la Oficina del Contralor. “Eso es todo lo que conocemos. No ha habido requerimiento de las autoridades federales”, mantuvo. “Atacan a la que ha sacado la cara por el país, la que se le paró de frente a Donald Trump”.

“Lo que quieren es acallar mi voz. Lo dije antes en mi reelección como representante, esta voz no la calla nadie”, afirmó.

Asimismo, rechazó que un viaje a Minnesota haya sido pagado por un contratista, como alegó hace algún tiempo un representante novoprogresista y que trascendió que está bajo la mirilla de las autoridades federales por su supuesta participación en las presuntas irregularidades mencionadas.

Dijo que coincidió con ese contratista en una actividad en Minnesota, a donde asistió en un viaje pagado por la organización Casa Esperanza, pues la madre de esa persona también era una de las homenajeadas en el evento.

“A mí me impusieron un FEI (Fiscal Especial Independiente) cuando anuncié mi candidatura a la alcaldía de San Juan. Ahora no me extraña que vengan estas cosas - y he sido abierta al país - cuando estoy considerando una candidatura a la gobernación por el PPD (Partido Popular Democrático)”, dijo Cruz.