La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz estalló hoy contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego que éste pusiera en duda la cifra de 3,000 muertos a causa del huracán María.

"No importa cuánto lo intente sus 'colores verdaderos' siempre salen a relucir. Desafortunadamente, no puede evitarlo", escribió la líder capitalina por Twitter en referencia al mandatario estadounidense.

"Así luce la negación tras la negligencia. La gente en el mundo real murió bajo su supervisión, presidente", añadió en otro mensaje.

Trump dijo el jueves, en horas de la mañana, que el más reciente número de muertes por el ciclón era una invención de los demócratas. Sus expresiones surgen tras estudios, comandados por la Universidad de George Washington y la Universidad de Harvard, que apuntan en dicha línea.

“3,000 personas no murieron en los dos huracanes que azotaron a Puerto Rico. Cuando salí de la isla, después de que la tormenta había golpeado, tenían entre seis y 18 muertes. Con el paso del tiempo, no subió demasiado. Luego, mucho tiempo después, comenzaron a reportar números realmente grandes, como 3,000”, publicó el mandatario.

Acto seguido, atribuyó a los miembros del Partido Demócrata la divulgación de información "incorrecta" para hacerlo lucir mal.

"Esto fue hecho por los demócratas para hacerme ver tan mal cuanto sea posible. He recaudado con éxito miles de millones de dólares para ayudar a reconstruir Puerto Rico. Si una persona murió por cualquier motivo, como la vejez, simplemente agréguela a la lista. Eso es mala política. Yo amo a Puerto Rico”, redactó.

Simply put: delusional, paranoid, and unhinged from any sense of reality. Trump is so vain he thinks this is about him. NO IT IS NOT. pic.twitter.com/K96H5O3NKM