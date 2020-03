La precandidata a la candidatura a la gobernación del Partido Popular Democrático (PPD) y alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, se planteó este miércoles como una “aliada” del pueblo que no llega ahora a defender a los maestros y a oponerse a la privatización de las escuelas y de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para marcar distancia de su principal rival en la contienda primarista, Eduardo Bhatia, quien se alza con la mayoría de los votos, de acuerdo con La Encuesta de El Nuevo Día.

“No llego a la lucha contra la privatización de la AEE y la AAA ahora porque soy candidata a la gobernación; no defiendo ahora a los maestros y maestras contra el cierre de escuelas y la implantación de las escuelas charters porque estoy en campaña; no llego ahora a la lucha por nuestros pensionados, la equidad de género y la dignidad de la comunidad LGBTTQI porque puede sonar conveniente; en esas luchas siempre he estado del lado de nuestra gente, a veces asumiendo un costo político”, afirmó Cruz en declaraciones escritas para El Nuevo Día.

“El país siempre ha entendido que tiene en mí a una aliada, a alguien que defiende a nuestra gente sin miedo y sin cálculos políticos. Además, nuestra gente sabe que no tengo dedos amarrados con nadie y que mi agenda es la agenda de nuestra gente”, agregó.

De esta forma, Cruz buscó diferenciarse de Bhatia al contrastar sus ejecutorias públicas. En su récord como senador Bhatia figura avalando las escuelas charter, la privatización de la AEE y reformando el sistema de retiro de los maestros, lo que le generó fuertes críticas de ese grupo de profesionales.

Bhatia se alza en La Encuesta de El Nuevo Día con el 50% de los votos. Cruz obtuvo un 24% de los votos y el alcalde de Isabela, Carlos Delgado Altieri consiguió el 12%.

La Encuesta se realizó mediante entrevistas personales por toda la isla, casa a casa, con una muestra representativa de 1,000 participantes elegibles para votar, uno por cada hogar. De estos, 946 dijeron que están inscritos para votar. Las entrevistas en persona se realizaron entre el 21 y 25 de febrero.

Cruz dijo que “las verdaderas encuestas son en junio y noviembre del 2020 y, en ese momento, la gente debe votar por una agenda que represente sus aspiraciones y sus sueños”.

“Las primarias y las elecciones son un mandato de qué queremos lograr como pueblo y de cómo queremos lograrlo. En mi caso, represento unavisión de defender a nuestra gente para que sea la agenda del pueblo la que se concrete desde Fortaleza”, afirmó.

Cruz destacó su trayectoria en la alcaldía de San Juan, donde lleva dos cuatrienios, porque se ha caracterizado por hacer alianzas con distintos grupos comunitarios y profesionales.